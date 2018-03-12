Prodigy запишет часть нового альбома в России

Прямо во время гастролей, которые начнутся 18 марта концертом в Петербурге, музыканты запишут часть материала.

Об этом «Фонтанке» сообщил лидер группы Лайам Хоулетт.

«Я не могу говорить об этом много, кроме того, что это будет настоящий олдскульный огонь! Студийная часть работы над альбомом почти завершена. Нам осталось записать несколько вокальных партий. И мы попробуем записать их в России! Прямо во время гастролей!», — рассказал Хоулетт о работе над новым альбомом.



Prodigy

Кроме того автор хитов Voodoo People, Breathe и Smack My Bitch Up намекнул, что в качестве приглашённого вокалиста на новой пластинке отметится некий удивительный человек. «И я думаю, что результат просто сорвёт людям головы», — заинтриговал певец, отказавшись раскрывать другие подробности.

Новый альбом The Prodigy пока не имеет названия. Но, по словам автора, уже готовы два сингла к пластинке. Они будут опубликованы после того, как работа над альбомом завершится. Группа закроется в студии для доделки пластинки сразу после тура по России. Музыканты «на 100 процентов» обещают представить итог в 2018 году.