В крови погибшего лидера Prodigy нашли наркотики и алкоголь

"По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина", — говорится в сообщении.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, рассматривавшая дело, склоняется к тому, что смерть Флинта наступила в результате самоубийства, но подчеркнула, что материалы дела не дают достаточных доказательств для такого вывода.



Кит Флинт

"Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или стала следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", — сказала она.

Близкие Флинта и администратор группы на слушания не пришли.

В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в инстаграме, что музыкант покончил с собой.