The Prodigy отменили все концерты, Park Live вернет деньги

Британская группа The Prodigy сообщила, что отменяет все свои предстоящие концерты после смерти солиста коллектива Кита Флинта.

«После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты The Prodigy отменены, данное заявление вступает в силу с этого момента», — сказано в сообщении группы.



Кит Флинт

Кит Флинт покончил с собой 4 марта. Тело певца нашли в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Ему было всего 49 лет.

Организаторы фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля в Москве, заявили, что вернут деньги за билеты на фестиваль в связи с отменой концерта The Prodigy.

Группа должна была стать хедлайнером фестиваля, организаторы сообщили, что будут искать нового артиста.