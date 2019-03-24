The Prodigy позвали поклонников на похороны Кита Флинта

"Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 (18:00 мск) в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить в последний путь Кифа (Кита Флинта) и устроить овацию в память о нем", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице группы в Twitter.



Схема движения траурной церемонии

Музыканты предупредили, что на церковную службу будут допущены лишь родственники Флинта и его близкие друзья. При этом они отметили, что желающие смогут услышать трансляцию церемонии через динамики, которые будут установлены снаружи храма.

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме. В тот же день основатель и участник электронной группы Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой.