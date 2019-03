Похороны лидера The Prodigy превратились в рейв

29 марта в английском городе Эссекс прошли похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Организаторы похорон заранее пригласили на них поклонников группы, предупредив, что внутрь собора зайти будет нельзя, там будут только члены семьи и близкие Кита Флинта.



Keith Palmer (в красном шарфе) несет гроб

По городу прошло продолжительное (2,5 км) шествие с катафалком, на котором стоял гроб с цветочно-кислотным покрывалом и оранжевые цветы с надписью «KEEF». Шествие возглавила любимая собака Кита, немецкая овчарка по кличке Сайрус. Попрощаться с музыкантом прибыли все его коллеги по группе Prodigy, бывшая жена диджей Маюма Кай, близкий друг Кита – актер Пол Кэй («Игра престолов») и родные. Дороги в центре были перекрыты, занятия в школах отменены.



Бывшая жена диджей Маюма Кай (в центре)

Служба в соборе Святой Марии проходила под песни Aerials группы System of a Down, Days Like This певца Van Morrison, пинкфлойдовской Wish You Were Here и That's Entertainment от The Jam. Колонки передавали все звуки из церкви на площадь, где собрались поклонники The Prodigy. Когда зазвучал классический хит Prodigy «Out of Space», скорбящие фанаты начали кричать «Живи вечно», «Мы с тобой» и «Мы любим тебя».



Прощание с Китом Флинтом

Трогательная речь, написанная товарищем по группе Prodigy Лиамом Хоулеттом, была зачитана актером, звездой Game of Thrones и другом Кейта Полом Каем.



Liam Howlett (справа) и Natalie Appleton (слева)

Хоулетт, который нес тяжелый кожаный ремень через плечо, когда он прибыл со своей женой Натали Эпплтон, сказал о своем бывшем коллеге по группе:

«Кит всегда был жестоко честен и ничего не боялся. Он сказал мне однажды: когда придет время, я не побоюсь нажать на кнопку. Кит, ты был человеком из людей, человеком честности. Человек стиля и бесстрашного самовыражения, самая настоящая мазафака!»



Шествие возглавила любимая собака Кита, немецкая овчарка по кличке Сайрус

Вокалист Prodigy Кит Палмер, более известный под псевдонимом Maxim, также присутствовал на службе и выступал в роли переносчика гроба.



Поклонники Кита Флинта

На церемонию прощания приехали поклонники из разных концов света, включая Австралию и США. Несколько тысяч поклонников подписали петицию, в которой призывается установить в городе статую Флинта, чтобы он мог «смотреть на город и продолжать вдохновлять людей следовать своим мечтам». Руководители городского совета подтвердили, что «рассмотрят подходящие способы», чтобы отдать должное певцу.