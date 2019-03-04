Лиэм Хоулетт: Кит Флинт покончил жизнь самоубийством!

"В сети появились статьи, будто песня Firestarter группы Prodigy пропагандирует поджоги, и что группа готова продать лицензию на песню за 500 тысяч долларов.





Доносим до вашего сведения, что трек стоит не менее 10 миллионов долларов. Также считаем нужным отметить, что текст не ставил цели подстрекать молодежь к распространению пожаров.

