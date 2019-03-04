Лиэм Хоулетт: Кит Флинт покончил жизнь самоубийством!

Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте коллектива.
"Новости соответствуют действительности. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных. Я шокирован и чертовски зол, мое сердце разбито... Покойся с миром, твой брат Лиэм", - написал Хоулетт под фото Флинта в социальной сети.
Между тем, полиция пока не предполагает никаких насильственных действий или самоубийства.
Тело Флинта было обнаружено ранее в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Причину смерти полиция не сообщает, однако на данный момент нет основания полагать, что она стала следствием преступных действий. Музыканту было 49 лет.
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