Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Британского музыканта не стало в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The Sun.

О причине кончины Флинта пока нет никаких данных.



Кит Флинт в центре

На месте работает полиция. При этом уточняется, что смерть вокалиста британского коллектива не расценивается как подозрительная. Известно, что после обнаружения тела на место инцидента были вызваны медики, который сообщили о потерявшем сознание человек, но они уже ничем не могли помочь вокалисту.

— Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру, — заявил коронер.

При этом дом вокалиста группы все еще обыскивается.

Между тем, на официальной страничке группы в Инстаграме написали, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой.

Этим летом The Prodigy должна была приехать в Москву на фестиваль "Park Live", который пройдет в парке Горького.

В конце 1980-х Флинт встретил ди-джея Лиама Хоулетта в рейв-клубе, где положительно оценил музыку Хоулетта. После того, как Флинт попросил у Хоулетта его кассету, и прослушав её вернулся к Лиэму, но уже с куда большим энтузиазмом: Флинт настойчиво утверждал, что Хоулетт должен играть свои треки уже на сцене, а сам Флинт и его друг Лирой Торнхилл могут быть на подтанцовке. Так, вскоре в 1990 году образовался новый коллектив — The Prodigy.

С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист на сингле «Firestarter». В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своём новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy. Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле «Breathe», где он пел уже с Максимом Реалити. В следующей работе The Prodigy, альбоме «The Fat of the Land», было представлено несколько песен, в которых спел Флинт: «Breathe», «Serial Thrilla», «Firestarter» и «Fuel My Fire» (кавер на L7). Успех альбома, который стал наиболее успешным альбомом коллектива, сделал Флинта фактически лицом The Prodigy. Следующая работа «Baby's Got a Temper», релиз которой состоялся в 2002-м году, во многом испытала влияние панк-стиля самого Флинта, хотя позже Хоулетт сам описывал песню, как слишком нехарактерную для группы. В этот период между Флинтом и Хоулеттом возникли некоторые разногласия, что, возможно, стало причиной отсутствия вокала Флинта на следующем альбоме «Always Outnumbered, Never Outgunned», хотя Флинт спел в «Hotride (El Batori Mix)» из сингла «Hotride».

На предпоследнем альбоме The Prodigy, «Invaders Must Die», релиз которого состоялся 23 февраля 2009 года, Флинт вновь участвует в записи нескольких треков из альбома: «Omen», «Colours», «Take Me to the Hospital», «Run with the Wolves» и «World's On Fire».

Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как «FLINT» и «Clever Brains Fryin'». За это время Флинту удалось выпустить только один коммерческий сингл «AIM 4» своей группы «FLINT». Выход дебютного альбома, «Device #1», группы был отменён перед назначенной датой выхода альбома.