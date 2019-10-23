Нюша призналась в любви к 2000-м в новом клипе «Между нами»

«Кто помнит 2000-е?? Вы точно наблюдали эпоху J Lo «On the block»? Где все тачки - из Fast and Furious, все девушки - ослепительные красотки, а когда пересматриваешь танцы Pussycat Dolls - забываешь как дышать? Мы с Артемом Качером решили ворваться в эту эпоху. Первые кадры - и ты уже всё понял... », - рассказывает Нюша

«Мне безумно нравится эстетика двухтысячных: драйв, сияние, активный цвет и простые метафоры. Давно хотелось сделать видео в этой стилистике, а когда оказалось, что и Артёму она близка, мы стали думать о горячих танцах и быстрых тачках... Я очень рада, что смогла воплотить свои юношеские фантазии и попала в клип, каких больше не снимают. Наша работа - респект экстравагантному десятилетию, где сверкают стразы,пылают микрофоны и звуки пожара заглушают музыку. Страсть, скорость, рёв мотора. Драйв. Чувствуешь?»



Нюша

По сюжету, в бар, где за стойкой выпивает Артем, врывается с танцами жгучая брюнетка, и танцует тверк с такой неистовой силой, что поджигает все вокруг себя, в том числе барную стойку и микрофон. А затем парочка мчится в даль на шикарном автомобиле. Трек сделан в латиноамериканской стилистике, с обильным автотьюном на вокале Качера.