Tokee: Как помочь музыканту? Ходить на концерты и покупать альбомы!

Как ни крути, Tokee с его тридцатью (!) альбомами, изданными на ведущих европейских лейблах, – один из самых известных в мире российских музыкантов в жанре IDM, индастриэла и дарк-эмбиента. При этом имя Анатолия Гринберга вовсе неизвестно даже многим почитателям этого непростого жанра, не говоря о широкой публике. Настало время NEWSmuz.com исправить это упущение.



Анатолий Гринберг (Tokee)

- Начнем с вашего последнего альбома «123 m». Это что-то связанное с горой? И расскажите нам поподробнее, кто Ваш соавтор альбома Mark Spybey?

- Соавтор альбома - Марк Спайби, легенда индастриала и дарк-эмбиента. Он был в составе Zoviet France и Download. В последнее время он больше сконцентрировался на собственном проекте Dead Voices On Air (DVOA), который тоже является эталонным по звучанию в своём стиле. Марк работал с многими известными музыкантами и поэтому для меня работа с ним является новом витком, я многое узнаю, слышу в его работах. Например, как более правильно, более интересно подать ту или иную композицию, как все это свести.

123 метра - это высота шпиля собора Солсбери. Марку пришла идея назвать альбом именно так, и я его в этом поддержал. В нашей последней композиции есть вставки из интервью, связанных с той самой историей об отравлении нервно-паралитическим газом на разных языках мира. Но тут нет никакого политического подвоха. Я и Марк искренне верим, что в нынешнее непростое время, полное информационных войн и междоусобиц, единственный способ сказать своё слово за мир - это писать музыку вместе, как сделали мы. Я - из России, Марк - из Англии, а издавший нас Стефан Альт, директор лейбла Ant-Zen, - из Германии. Нас объединяет Музыка с большой буквы, вместе мы создаём то, что слушают люди и что им нравится, вместо войн, обвинений и пустой ругани.

- Вы же, как я понимаю, живете в Москве. Как происходит общение с музыкантами из других стран? Удается ли видеться с ними вживую?

- Да, все верно, я из Москвы. С музыкантами из других стран общаемся через соцсети. Со многими удалось встретиться лично, побывал на их концертах, немного помогал в своё время с организацией концертов западных электронщиков в Москве. В 2014 году я выпустил альбом на немецком лейбле Raumklang, что помогло мне в 2016 году поехать на выступление в Германию на один из крупнейших индастриал-фестивалей.

С тех времен связей становилось все больше, к тому же я еще начал заниматься сведением и мастерингом альбомов, что позволило мне еще больше общаться с интересными музыкантами.

- Расскажите больше о себе, наши читатели мало про вас знают. Вы получили музыкальное образование? С чего началась ваша карьера в России?

- Я отучился в московской музыкальной школе по классу фортепиано, сольфеджио. В 16 лет родители отправили меня в Израиль, там я прошёл армию (это было в конце 90-х) в течение 5 лет, так уж сложилось. В 2002 году я пошёл учиться на звукорежиссера в известную израильскую школу. В то время лекции к нам приезжал читать Ами Хадани, звукорежиссер из TTG Studios, который работал и записывал Хендрикса, Заппу, Дорз и ещё много кого из легенд.

Так что начал я не в России, а в Израиле. Именно Ами Хадани послушал мои первые демо ещё в 2003 году и сказал мне, чтобы я не обращал внимания на мнения других людей о своем творчестве, а жил этим, творил, выплескивал все эмоции, превращая их в звук.

В 2003-2004 годах я записал первые два альбома под именем ARG, и смог их издать на американском эмбиент-лейбле Bedroom Brain. На тот лейбл я попал благодаря одной из первых своих композиций, которая попала в 20 лучших в стиле эмбиент на очень модном тогда сайте Garageband.

К 2007 году я оброс огромным количеством материала, и в 2008 с помощью моего армейского друга Фариза Сулеймана (кстати, он придумал и сделал обложки большинства моих 30 релизов) я выпустил сразу два CD - оригинальный альбом «Plus» под псевдонимом Токее и мини-альбом, дополненный ремиксами. Вся эта затея оказалась довольно удачной: пошли рецензии, статьи, даже стали звать на радиостанции... Диски появились в магазинах дисков, ведь тогда такие ещё существовали!

В Россию я вернулся в 2010 году. К этому моменту у меня уже было выпущено несколько альбомов. Я влился в московскую тусовку любителей индастриэла и экспериментальной электроники. Удалось организовать ряд концертов в Санкт-Петербурге и в Москве.

- У вас очень непростая нетанцевальная музыка, с ней сложно в России пробиться к известности.

- Музыка действительно специфическая, но я занимаюсь не только дарк-эмбиентом, но и другими стилями. Был альбом совместно с гитаристом, с вполне поп-треками. В 2012 году вышел альбом проекта Bouquiniste - смесь живой оркестровой музыки и бешеных глитч-ритмов и агрессивных звуков. Для этого проекта записывались и скрипки, и виолончели, и разные этнические инструменты.

- А как сложилось сотрудничество с бывшей вокалисткой Swans Джарбо? Ее-то у нас отлично знают.

- А это очень забавная история! Я уже давно занимаюсь мастерингом и сведением (на данный момент мной сделано более 300 релизов), и среди моих клиентов есть интереснейший лейбл из Гонконга U.M.P., который занимается исключительно физическими изданиями, причём каждое издание имеет особенный дизайн и продуманный концепт. Глава лейбла Юэн Ким Ва обратился ко мне за помощью в ремастеринге для лимитированного 4-дискового издания Джарбо. Я связался с ней, узнал о пожеланиях по звуку, что прибрать, где добавить… И все сделал как просили. Немного пообщался с ней, выказал уважение, она меня поблагодарила за работу.

Через тот же лейбл сделал работу по мастерингу для Snog и Muslimgauze (неизданный ранее материал) - это из известных артистов.

- Ого. А какой релиз Muslimgauze?

- Альбом «Shekel Of Israeli Occupation», он вышел совсем недавно, в марте этого года. Я там указан, естественно.

- Работа звукоинженера по всему миру действительно не привязана сейчас к месту жительства?

- В наше время - нет. Если тебя знают и доверяют твоему вкусу, то на 100% неважно, где ты находишься и кто ты по паспорту. Даже в моей основной профессии мне удаётся работать дистанционно — кино-звукорежиссура. Главное в нашем деле - опыт! Если человек опытный и хорошо технически подкован, он сможет понять и выполнить любую задачу. Я уверен, что это так в любом деле.

- Как поживают IDM и индастриэл в России сейчас?

- Ситуация с «альтернативной электроникой» в нашей стране неблагоприятная, но это связано не с тем «странным» стилем, в котором я пишу. Большая часть проблемы - это наша привычка все и вся отовсюду качать бесплатно и потреблять бесплатно.

Пройдёт много времени, пока народ привыкнет платить за интеллектуальную собственность. Я вижу очень много хороших групп - метал, поп, рок, джаз, да что угодно, - и вижу, как их слушают и скачивают тысячами или даже десятками тысяч. Но при этом люди перестают играть, перестают выступать! Публика очень ленива, все постоянно жалуются на «высокие» цены на билеты на концерт, никто не покупает альбомы, зато скачивают их с торрентов. Хотелось бы больше поддержки, больше дела, а не слов.

Очень часто замечаю, что в интернете пишут музыкантам: мол, давайте новый альбом! давайте больше! ура! вы крутые! А по факту на концерт приходит 30 человек из 700 обещавших, и потом ещё в комментах пишут, что «ой, забыл» или «надо было дела сделать, а так бы я пришёл, в следующий раз - обязательно» и пр. И мы ведь понимаем, что если человек захочет, - он придёт, он найдёт время и сделает свои дела раньше. Я не говорю, что мне или другим музыкантам кто-либо чем-либо обязан, вовсе нет, просто не надо спрашивать про новый альбом и удивляться, что он не пишется, если ты не готов потратить цену кофе или бургера для поддержки музыканта, которого ты уважаешь.

К сожалению, нам в России не хватает организаторов, не хватает промо-ресурсов, с которыми можно было бы построить большой проект в направлении индастриэла и IDM-музыки. На самом деле, любителей подобной музыки очень много по всей России, и если бы нашлись вменяемые организаторы, можно делать хоть завтра отличные фестивали с очень интересными и нашими и западными командами. Кстати, в Европе это работает. Я постоянно на связи со своими соотечественниками по поводу выступлений, фестивалей в Европе.

Я знаю, что мы можем показать миру огромное количество интересной электронной музыки, новой, умной, прогрессивной. Стоит только с большим уважением относиться к музыкантам и помогать им. Как? Покупать их альбомы и ходить на концерты.

- Но ведь в России много групп в социальных сетях про IDM, много сайтов. Вы видите все-таки глобальную разобщенность любителей такой музыки, в отличие от металлистов, например?

- Да, именно. В ВК я знаю огромное количество групп и сообществ, посвящённых IDM. Но большинство из них либо очень быстро умирают потому что создаются для хайпа создателя группы и с целью залить как можно больше «необычной» музыки бесплатно или с торрентов. Либо они живут, и народ вроде что-то пишет и интересуется, но все хотят потреблять и никто не хочет платить. Привыкли. Стоит написать, что надо поддержать мероприятие или хоть как-то пошевелить мизинцем, народ сразу отваливается.

- Даже на концерты не ходят? А на западных звезд ходят?

- На концерты ходят, но мало и лениво. Сейчас принято привозить западного хэдлайнера, а на разогрев брать наших. Можно привозить очень многих, они сами хотят. У меня как минимум десяток европейских групп за последний год спрашивали про концерты в Москве. Но все это очень рискованно. Ценник на билет выше 600 рублей почему-то дико пугает, если речь про альтернативную электронику и про то, с чем лично сталкивался. По непонятным мне причинам людям сложно понять, что музыкантов надо привезти, оплатить им гостиницу, поесть, сводить их в музеи или просто по Москве, и все это стоит денег.

На фестивалях в Германии, где я выступал, всегда полно народу, тусовка живёт, народ приезжает, чтобы поддержать музыкантов и купить диски, майки, кассеты... Да просто потусить!

Обязательно найдётся человек, который ответит мне в духе «вот и пи..дуй в свою Германию». Но ведь дело не в Германии, а в том, что у нас есть крутые музыкальные коллективы, есть обширная сцена IDM и я всего лишь надеюсь на уважение и понимание, на то, что всё-таки найдутся люди, которые придут и поддержат делом и помогут создать свой Машиненфест в России. Ведь любое удачное дело - оно начинается с нас с вами, с каждого, кому не все равно.

- И последний вопрос. Что от вас ждать новенького?

- К счастью, на ближайшие пару-тройку лет планов много. Есть договоренность о втором альбоме с Марком Спайби, также на лейбле Ant-Zen. В процессе ещё 3 альбома-коллаборации с Lucidstatic и ещё двумя известными европейскими проектами (пока не могу разглашать все подробности). Кроме того, уже написана половина нового альбома проекта Токее.

Гуру КЕН