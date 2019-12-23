В сети раскритиковали имя дочери Нюши

Это произошло после того, как исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello, которому дала интервью.

"Знакомьтесь, моя дочь — Симба!" — заявила Нюша изданию.

Подписчики сразу начали возмущаться, вспоминать анимационный фильм студии Disney "Король Лев" .

"Хорошо хоть не Пумба", — прокомментировала @1991_aleksandra.

"Реально Симба? Радует, что не Чунга-Чанга", — присоединилась к обсуждению @maria_mash.

"Я понимаю, хотели необычное имя, но не Симба же. И к отчеству ну никак не подходит. Подрастет, совсем задразнят — будут постоянно спрашивать: "Ты из мультика "Король Лев"?" — подчеркнула @e_shchur.

"Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?" — возмутился @markus_ricardo1.

Были и те, кто предположил, что "Симба" может быть сокращением от имени Серафима, но большинство все равно продолжило троллить.



Нюша с мужем и ребенком

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", — объяснила певица.

Нюша (Анна Шурочкина) впервые стала мамой в ноябре 2018 года.

В 2017 году она вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, с которым начала отношения в 2016 году.