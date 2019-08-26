Вячеслав Бутусов записывает «духоподъемный» альбом

Сейчас пластинка находится на этапе сведения, а в сентябре отправится на мастеринг к легендарному Бобу Людвигу (США). Запись проходила летом на московской студии «Синелаб», где была записана «электрическая» часть, и в санкт-петербургском Доме Радио, где были записаны инструменты симфонического оркестра и детский хор.

Известно, что в релиз войдут 12 песен, одна из которых написана на стихотворение Пушкина А.С. «Я помню чудное мгновенье». Также в трек-лист включена песня «К Ангелам», исполненная ранее в академическом варианте под аккомпанемент рояля для театрально-музыкального проекта «Пробуждённая Радость».

Эксклюзивное издание альбома планируется также на виниле в подарочном оформлении с гобеленовой обложкой.

Вячеслав Бутусов о новой пластинке:

«Сверхзвуковой и сверхновый. Альбом-свидетельство и альбом-покаяние. Духоподъёмный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь. Крепкий, как кристалл, и прозрачный, как слеза. Ясный, как взгляд, и чистый, как помысел. Широкий, как море, и быстрый, как река».

Релиз альбома планируется в этом году, а отдельные композиции из него могут быть включены в концертную программу в скором будущем.