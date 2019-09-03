«Яндекс-музыка» тайком ограничила бесплатное прослушивание музыки

В дополнение к рекламным аудиовставкам, стриминговый сервис начал прерывать фоновое воспроизведение и настойчиво предлагать оформить платную подписку.

Те, кто не платят, будут вынуждены мириться с отключением музыки в веб-версии каждые 30 минут. По истечении этого времени "Яндекс.Музыка" прекратит воспроизведение, уведомит об ограничении, показав всплывающее окно с баннером "Музыка без остановки", и предложит купить подписку за 169 рублей/месяц или на год за 1690 рублей.

Возобновить прослушивание можно, но для этого придется закрыть окно и перезапустить плеер. Как пишет CNews, пока 30-минутный лимит действует лишь на часть пользователей "Яндекс.Музыки". Кроме того, об этом ограничении ничего не сказано в справочных материалах "Яндекс.Помощи".

Ограничение на фоновое прослушивание есть в других сервисах, например во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" оно составляет 30 минут в сутки. Однако это ограничение касается только мобильных приложений — в веб-версиях можно слушать музыку как угодно долго.