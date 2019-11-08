Юрий Шевчук предложил чиновникам простить людям мелкие кредиты

По словам Юрия Юлиановича, эта программа звучит не менее динамично, чем электричество, но в ней присутствует диалог с публикой. Перед выступлением лидер группы «ДДТ» дал интервью порталу yle.fi:

Акустика требует минимализма, поиска музыкальных конструкций, которые, с одной стороны, не мешали бы тексту, а с другой – расширяли бы сознание и твои строчки. С помощью акустики иногда находишь то главное в песне, без чего она жить не может. Я надеюсь, у нас случится душевный разговор, — говорит Шевчук.



Юрий Шевчук

В рамках «Акустики» на суд зрителей было представлено много новых песен, некоторые из которых прозвучали впервые. Вообще, по мнению Шевчука, без свежего материала не стоит давать концерты:

Понимаете, я не из тех людей, кто готов плыть по инерции, заниматься чёсом, петь свои двадцать хитов. Это настолько скучно и попсовато, просто тоска. Ты становишься не художником, а превращаешься в артиста – ты изображаешь песни, которые когда-то написал. А новые песни – это всегда стрёмно, поймут или не поймут. Это всегда интересно. Это заставляет тебя жить и творчески работать.

В интервью не обошлось и без политики. На просьбу журналиста пожелать что-нибудь жителям Финляндии Шевчук ответил:

Ребята и девчата, вы живете в неплохой стране, где для вашего пребывания многое сделано. В России нам много предстоит сделать. Мне вот сейчас нравится мысль, которая в России бродит. Наше правительство долги прощает Северной Корее, Венесуэле, Кубе, всем, короче. Там сорок миллиардов, там двадцать. А мы сейчас предлагаем нашему правительству простить мелкие кредиты до миллиона рублей нашему народу. Эти кредиты душат людей, они как на крюке. Пусть руководство страны хоть один раз к народу повернется. Вот это было бы клёво. Я думаю, сорока миллиардов бы хватило.