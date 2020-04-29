Сергей Лазарев сгорает в теле, как «Последний день Помпеи»

Автор трека - Анатолий Алексеев.

- Взмахнуть бы сейчас крыльями и улететь далеко-далеко, - написал Сергей Лазарев в своем инстаграме накануне премьеры. - Сложно видеть, как люди звереют уже от карантина! Повсюду злость и ненависть, уровень безысходности на пределе... Люди начинают тупо нападать друг на друга уже! Это явно какой-то эксперимент! Держитесь все! Не сходите с ума! Умоляю! Мы все выдержим!



Сергей Лазарев

Несмотря на отчасти злободневное название, песня «Последний день Помпеи» посвящена вовсе не карантину. В ней Сергей Лазарев поет о любви, мечтая сгореть в теле возлюбленной (или возлюбленного), «как последний День Помпеи».