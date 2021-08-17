Гран-при конкурса «Созвездие» завоевал скрипач Даниил Бессонов

Жюри III Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» определило обладателя Гран-при среди лауреатов I премий. Им стал скрипач Даниил Бессонов. На главный приз также претендовали скрипачка Маргарита Гладышева, разделившая с Даниилом победу в номинации «Оркестровые струнные инструменты», и кларнетистка Анна Катенина, ставшая лучшей среди музыкантов, играющих на духовых инструментах. Пианистам в этом году I премию не присудили.

Даниил Бессонов получил Гран-при «Созвездия» из рук председателя жюри, художественного руководителя конкурса, профессора Валерия Пясецкого и солиста Санкт-Петербургского дома музыки и Московской филармонии Павла Милюкова.



Даниил Бессонов

«Гран-при Бессонову мы присудили единогласно: он играл все лучше и лучше от тура к туру. На втором этапе у него во время исполнения расклеилась дека: между струной и грифом было почти два сантиметра. Я не представляю, как на такой скрипке можно было доиграть. Но он сделал это, а в финале показал свою артистичность. Даниил – очень перспективный музыкант», – сказал директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член экспертного совета Образовательного центра «Сириус» Валерий Пясецкий.

Даниил Бессонов получил право пользования мастеровой скрипкой высочайшего класса из коллекции Центральной музыкальной школы. Маргарите Гладышевой, разделившей с ним первое место в номинации, достался специальный приз: смычок мастерской современного бельгийского мастера Пьера Гийома.

«Я не ожидал этой победы, но рад, что взял Гран-при. Для меня любая победа – это рубеж, одинаково важный, будь это конкурс или концерт. Главное – выступить технически чисто, правильно, эмоционально. Конечно, всегда можно сыграть лучше. Внимательно прослушиваю себя, чтобы провести работу над ошибками, исправить их. Музыкант должен непрерывно развиваться, поэтому я буду заниматься еще больше. Сейчас мечтаю разучить концерт Сибелиуса и сыграть его на профессиональной сцене», – сказал Даниил.

В этом году в состав оргкомитета конкурса вошел Денис Мацуев – народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Совета при Президенте России по культуре и искусству, победитель XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, президент Благотворительного фонда «Новые имена». На «Созвездии» от него лично и фонда «Новые имена» трем конкурсантам – кларнетистке Анне Катениной, трубачу Александру Рублеву и пианисту Глебу Семенову – вручили приглашения к участию в Международных музыкальных фестивалях «Crescendo», «Денис Мацуев представляет» и «Звезды на Байкале».



Лауреаты и дипломанты конкурса

Конкурс «Созвездие» в этом году прошел в третий раз. Участие в нем принял 21 исполнитель из 11 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Воронежской и Свердловской областей, республик Карелия и Татарстан. Все они в разное время обучались на профильных программах Центра «Сириус» и получили наивысшие баллы от педагогов.

Победители III Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»:

Гран-при:

Даниил Бессонов (скрипка)

Номинация «Оркестровые струнные инструменты»:

I премия – Даниил Бессонов (скрипка) и Маргарита Гладышева (скрипка)

II премия – Дарья Манза (скрипка) и Владислава Астахова (скрипка)

III премия – Ева Иванова (арфа)

Диплом – Анна Адамян (виолончель), Мария Исаева (виолончель) и Ульяна Серебрякова (виолончель)

Номинация «Оркестровые духовые инструменты»

I премия – Анна Катенина (кларнет)

II премия – Полина Раткевич (флейта) и Александр Рублев (труба)

III премия – Светлана Маренкова (флейта)

Диплом – Алексей Голованов (валторна), Маргарита Андреева (гобой), Григорий Грицков (кларнет), Ольга Гришина (гобой)

Номинация «Фортепиано»

II премия – Софья Мелкумова

III премия – Лия Копылова

Диплом – Полина Чудинова, Глеб Семенов, Рауль Камалов

III Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» состоялся в «Сириусе» в августе 2021 года. Конкурс проходит по трем направлениям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. К участию в конкурсе ежегодно приглашаются более 200 выпускников Центра по направлению «Музыкально-исполнительское искусство», получившие наивысшие рейтинговые баллы по итогам образовательных программ. Особенность конкурса – в уникальной системе последующего сопровождения профессионального становления выпускников, благодаря которой лауреаты получают возможность выступать вместе с выдающимися музыкальными коллективами России.