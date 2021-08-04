В Сочи пройдет финал конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

В нем примет участие 21 молодой исполнитель из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Воронежской и Свердловской областей, республик Карелии и Татарстана. Все они в разные годы проходили обучение на профильных программах «Сириуса», по окончании получив наивысший балл от профессоров и педагогов ведущих музыкальных учебных заведений России.
«Серьезная система отбора и экспертное сопровождение участников, высокая планка их исполнительского мастерства делают "Созвездие" не просто конкурсом, а фестивалем Музыки. «Созвездие» является уникальным конкурсом, на котором особо одаренные молодые музыканты получают «путевку в жизнь». Это важная веха в судьбе исполнителей, и мы будем делать все возможное, чтобы этот проект развивался и дальше» – отметил художественный руководитель конкурса, директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерий Пясецкий.
Конкурс проходит ежегодно по трем направлениям: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты». В этом году – 9 специальностей: фортепиано, арфа, виолончель, скрипка, валторна, гобой, кларнет, труба, флейта. Впервые включен третий тур – с оркестром.
«Созвездие» развивает созданную в Центре «Сириус» систему выявления, поддержки и последующего сопровождения юных музыкантов в профессиональном становлении.
«Система интенсивной подготовки по музыкально-исполнительскому искусству в «Сириусе» помогает вырастить музыкантов мирового уровня. Дети из регионов учатся у преподавателей профильных экспертных организаций и выдающихся артистов, индивидуально работают с наставниками. Свое мастерство участники образовательных программ показывают на открытых концертах классической музыки, в том числе собственных сочинений. Все лауреаты конкурса "Созвездие", который мы проводим в третий раз, включены в программу сопровождения выпускников в профессиональном становлении и выступают на одной сцене с лучшими музыкальными коллективами и солистами России», – сказала председатель оргкомитета конкурса «Созвездие», руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
За 6 лет работы Образовательного центра обучение по программам «Музыкально-исполнительское искусство» прошли более 2 500 молодых исполнителей из 76 регионов России. Возраст участников – от 11 до 17 лет. Ребята проходят экспертный отбор, работают индивидуально с опытными педагогами и концертмейстерами, оттачивают исполнительское мастерство по одной из академических специальностей, проходят курс лекций по истории и теории музыки, учатся композиции, получают концертную практику.
Качество экспертной оценки обеспечивает учебное заведение с более чем 85-летними профессиональными традициями в области воспитания музыкантов-исполнителей высочайшего класса – Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Конкурс «Созвездие» включен в федеральный перечень мероприятий, дипломанты и лауреаты которых могут впоследствии претендовать на получение Грантов Президента Российской Федерации.
Лауреаты конкурса приглашаются к участию в концертах и мастер-классах в сфере профессионального сопровождения участников программ центра «Сириус». Молодые музыканты получают шанс выступить на одной сцене с мэтрами исполнительского искусства.
Финал конкурса состоится в Парке науки и искусства «Сириус».
Расписание конкурса
- 6 августа – открытие
- 7–10 августа – 1 и 2 тур
- 12, 13 августа – 3 тур (с оркестром)
- 14 августа – закрытие (Гранд-финал)
Председатель жюри и художественный руководитель
Директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Председатель художественно-экспертного совета Благотворительного фонда «Новые имена», Заслуженный артист России, профессор Валерий Владимирович Пясецкий
Жюри
- Лауреат XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, солист Московской государственной академической филармонии, преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Павел Сергеевич Милюков
- Заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат IX Международного конкурса имени П.И.Чайковского Алексей Зиновьевич Массарский
- Заслуженный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Александр Михайлович Голышев
- Лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства, профессор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, художественный руководитель и дирижер Государственного академического камерного оркестра России Алексей Юрьевич Уткин
- Заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Александр Михайлович Сандлер
Обладатель Гран-при и победитель Первого конкурса «Созвездие» (2019) – скрипачка Мария Артеева, лауреат VII Международного конкурса скрипачей имени А.И.Ямпольского.
В 2020 году обладателем Гран-при и победителем II конкурса «Созвездие» стал пианист Иван Бессонов – первый российский музыкант-победитель конкурса молодых исполнителей классической музыки «Евровидение-2018» в Эдинбурге, лауреат международных конкурсов Grand Piano Competition, Astana Piano Passion.
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