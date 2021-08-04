В Сочи пройдет финал конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

В нем примет участие 21 молодой исполнитель из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Воронежской и Свердловской областей, республик Карелии и Татарстана. Все они в разные годы проходили обучение на профильных программах «Сириуса», по окончании получив наивысший балл от профессоров и педагогов ведущих музыкальных учебных заведений России.

«Серьезная система отбора и экспертное сопровождение участников, высокая планка их исполнительского мастерства делают "Созвездие" не просто конкурсом, а фестивалем Музыки. «Созвездие» является уникальным конкурсом, на котором особо одаренные молодые музыканты получают «путевку в жизнь». Это важная веха в судьбе исполнителей, и мы будем делать все возможное, чтобы этот проект развивался и дальше» – отметил художественный руководитель конкурса, директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерий Пясецкий.



Обладатель Гран-при и победитель II конкурса «Созвездие» 2020 года пианист Иван Бессонов

Конкурс проходит ежегодно по трем направлениям: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты». В этом году – 9 специальностей: фортепиано, арфа, виолончель, скрипка, валторна, гобой, кларнет, труба, флейта. Впервые включен третий тур – с оркестром.

«Созвездие» развивает созданную в Центре «Сириус» систему выявления, поддержки и последующего сопровождения юных музыкантов в профессиональном становлении.

«Система интенсивной подготовки по музыкально-исполнительскому искусству в «Сириусе» помогает вырастить музыкантов мирового уровня. Дети из регионов учатся у преподавателей профильных экспертных организаций и выдающихся артистов, индивидуально работают с наставниками. Свое мастерство участники образовательных программ показывают на открытых концертах классической музыки, в том числе собственных сочинений. Все лауреаты конкурса "Созвездие", который мы проводим в третий раз, включены в программу сопровождения выпускников в профессиональном становлении и выступают на одной сцене с лучшими музыкальными коллективами и солистами России», – сказала председатель оргкомитета конкурса «Созвездие», руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

За 6 лет работы Образовательного центра обучение по программам «Музыкально-исполнительское искусство» прошли более 2 500 молодых исполнителей из 76 регионов России. Возраст участников – от 11 до 17 лет. Ребята проходят экспертный отбор, работают индивидуально с опытными педагогами и концертмейстерами, оттачивают исполнительское мастерство по одной из академических специальностей, проходят курс лекций по истории и теории музыки, учатся композиции, получают концертную практику.

Качество экспертной оценки обеспечивает учебное заведение с более чем 85-летними профессиональными традициями в области воспитания музыкантов-исполнителей высочайшего класса – Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Конкурс «Созвездие» включен в федеральный перечень мероприятий, дипломанты и лауреаты которых могут впоследствии претендовать на получение Грантов Президента Российской Федерации.

Лауреаты конкурса приглашаются к участию в концертах и мастер-классах в сфере профессионального сопровождения участников программ центра «Сириус». Молодые музыканты получают шанс выступить на одной сцене с мэтрами исполнительского искусства.

Финал конкурса состоится в Парке науки и искусства «Сириус».

Расписание конкурса

6 августа – открытие

7–10 августа – 1 и 2 тур

12, 13 августа – 3 тур (с оркестром)

14 августа – закрытие (Гранд-финал)

Председатель жюри и художественный руководитель

Директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Председатель художественно-экспертного совета Благотворительного фонда «Новые имена», Заслуженный артист России, профессор Валерий Владимирович Пясецкий

Жюри