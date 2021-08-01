Студенты лучших балетных школ России выступили в «Сириусе»

В июле в «Сириусе» проходила летняя балетная школа, участниками которой стали 104 ученика российских балетных заведений. Среди них — воспитанники Московской государственной академии хореографии, Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского, Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, Академии танца Бориса Эйфмана, Пермского государственного хореографического училища, Новосибирского государственного хореографического училища. В учебную программу входили занятия по классическому, народно-сценическому и историко-бытовому танцу, а также уроки по актерскому мастерству. Теоретический блок включал дисциплины по истории театра, истории хореографического искусства, музыкальную литературу. Вместе с тем в расписании ребят — репетиции и работа над балетным проектом.

Подготовкой юных артистов артистов занимались художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана, заслуженный артист РФ Юрий Бурлака и артист балета, хореограф Владимир Малахов. 31 августа участники представили свой отчетный творческий проект «Наследие русского балета». В программу вошли более 30 балетных номеров, среди которых фрагменты из знаменитых спектаклей «Баядерка», «Раймонда», «Коппелия», «Пламя Парижа», «Корсар», «Щелкунчик», «Пахита», «Дон Кихот» и пр. Их связывает общая идея: показать зрителям становление артиста от балетного станка до выхода на профессиональную театральную площадку.

В экспертный совет программы по хореографии вошли народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра, Светлана Захарова и ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова.

«Я говорила участникам не просто выполнять движения, а работать для зрителя, чтобы прочувствовал танец. Главное, чтобы танцовщик понял, для кого и для чего он танцует. Ведь им предстоит исполнить довольно сложные и известные партии, нельзя делать это механически. Я объяснила, что даже во время репетиции они должны работать так, будто танцуют при полном зале. Эмоционально и как в последний раз», – рассказала прима-балерина Большого театра, соучредитель попечительского совета Образовательного центра «Сириус», народная артистка России Светлана Захарова.



Балетный проект в «Сириусе»

«Мы хотели показать богатейшее балетное наследие, которое лежит в основе всего танцевального искусства и балетного образования. И воспитанники, которые к нему прикоснулись, работали максимально осознанно и хорошо. Мы старались не вмешиваться в методологию их педагогов и наполнить репертуар новым содержанием и видением со стороны нашего театрального опыта. Сейчас я могу сказать, что у нас получился серьезный проект, достойный профессиональной сцены», – сказал Юрий Бурлака.



Балетный проект в «Сириусе»

«В целом я доволен результатом, который участники показали на сцене, но замечания к танцовщикам у балетмейстера есть всегда, без них артисты не будут развиваться. Они прислушивались к нам, старались максимально отработать все упражнения. Я бы сказал, что идея, которую мы вложили в проект, полностью себя оправдала. Мы четко продумали костюмы, выставили нужный свет – из всего этого складывается настроение спектакля, законченный образ, который точно понравится зрителю», – добавил Владимир Малахов.

Образовательная программа по хореографическому искусству входит в список основных направлений ОЦ «Сириус» в секции «Искусство». За последний год участниками программы стали 570 человек со всей России. Педагогами балетных смен выступили ведущие преподаватели из МГАХ, премьеры и солисты Государственного академического Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра, легендарные танцовщики и балетмейстеры, деятели балетного искусства — Владимир Васильев, Владимир Малахов, Александр Ветров, Юрий Бурлака, Игорь Колб, Нина Змиевец.

Структура балетного образования, которую развивает «Сириус», выходит далеко за пределы Центра, формируя культурный кластер федеральной территории. Об этом гостям отчетного концерта рассказала руководитель Образовательного центра Елена Шмелева. Она отметила, что через два года здесь появится Высшая школа балета, в которой будут применяться лучшие педагогические практики в области классической хореографии, а сама программа охватит полный цикл непрерывного обучения: от начального до профессионального. Возглавит школу Светлана Захарова.