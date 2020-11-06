Изданы записи неизвестного и психоделического Эннио Морриконе

В основе компиляции — малоизвестные экспериментальные, психоделические и новаторские работы Морриконе для кино, в числе которых семь ранее никогда не издававшихся произведений. По словам издателей, они разительно отличаются от привычного и всем знакомого звучания композитора, каким мы его знаем по фильмам «Однажды в Америке» или «Хороший, плохой, злой». В сборник вошло 27 треков.

В сборник, например, вошла композиция ′′Tette e Antenne, Tetti e Gonne′′ из фильма ′′Ла Смальятура′′ Питера Флейшмана 1975 года с Уго Тоньяцци, Мишелем Пикколи и Марио Адорфом. Здесь маэстро играет с противоположностями, превращая саундтрек в драку между тьмой и светом. Здесь звучит очаровательный голос Эдды Делль' Орсо и штрихи электрического пианино Энрико Пиранунзи.



Morricone Segret

4 декабря сборник Morricone Segreto выйдет в специальном коллекционном издании. Бокс будет включать в себя:

- двойной винил с эксклюзивной прозрачной желтой печатью;

- альтернативный кавер, изображающий маэстро в стенах виллы в Ментане, он посвящен величайшим страстям Эннио: музыке, очевидно - и шахматам;

- специальный односторонний 7-дюймовый сингл, включающий необыкновенный звуковой документ маэстро Морриконе и его музыкантов в студии во время сеансов записи, готовясь, они разговаривают и хихикают между дублями. Немного закулисной выдержки из оригинальных катушек саундтреков, включенных в Морриконе Сегрето, сохранившихся десятилетиями в архивах CAM Sugar;

- Плакат 60 x90 см с полузащитной фотографией маэстро и сзади информация о каждом треке, включенном в альбом, с рассказами и анекдотами о саундтреках и фильмах.

Эннио Морриконе - итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Обладатель двух премий Оскар: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую оригинальную музыку (2016, "Омерзительная восьмёрка"), девятикратный лауреат итальянской кинопремии "Давид ди Донателло" за "Лучшую музыку", трёхкратный лауреат премии Золотой глобус в категории "Лучшая оригинальная музыка", шестикратный лауреат премии BAFTA в категории "Лучшее написание оригинальной музыки к фильму".