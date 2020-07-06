Ушел из жизни Эннио Морриконе

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в одной из больниц Рима, передает la Repubblica. Композитор не пережил последствий падения и перелома шейки бедра. Он был госпитализирован несколькими днями ранее после падения, в результате которого сломал бедренную кость. По словам адвоката, до последних минут 91-летний композитор оставался в ясном уме и успел попрощаться со своей семьей.



Эннио Морриконе

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 400 фильмам и телесериалам. Он получил две премии "Оскар", а также множество других кинонаград. За музыку к фильму "Неприкасаемые" композитор был удостоен премии "Грэмми".

Он родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле, мать вела домашнее хозяйство. Был старшим из пятерых детей. Первую музыкальную композицию сочинил в шестилетнем возрасте.

Обучался в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия, одном из лучших музыкальных вузов страны. В 1946 году получил диплом по классу игры на трубе, в 1954 году - по классу композиции (его преподавателем был Гоффредо Петрасси, которого причисляют к наиболее значительным итальянским композиторам середины XX века).

В юности был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях RAI и RCA-Italy, сотрудничал с такими звездами эстрады, как Марио Ланца, Джанни Моранди, Шарль Азнавур и Пол Анка.

В 18 лет также начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты и др.

Всемирную популярность Морриконе принесла работа над спагетти-вестерном Серджио Леоне, с которым в школе учился в одном классе, "За пригоршню долларов" (1964). Затем последовали не менее успешные их фильмы "На несколько долларов больше" (1965), "Хороший, плохой, злой" (1966), "Однажды на Западе" (1968), "За пригоршню динамита" (1971) и "Однажды в Америке" (1984). Этот творческий дуэт стал одним из самых известных в кинематографе, он продолжался до смерти режиссера в 1989 года. По словам композитора, Леоне придавал музыке в своих картинах первостепенное значение - Морриконе сначала создавал музыкальный фон к задуманному фильму, а Леоне снимал под него эпизоды.

За музыку к фильму "Профессионал" Морриконе номинировался на премию "Сезар". Это французский фильм 1981 года о секретном агенте. В главной роли снялся Жан-Поль Бельмондо.

Морриконе работал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Пьер Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайан де Пальма, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански. В 2004 году написал музыку к фильму-катастрофе российского режиссера Владимира Хотиненко "72 метра".

Неоднократно Эннио Морриконе отказывался от предложений Квентина Тарантино по совместной работе, объясняя свою позицию тем, что режиссер "дает ему слишком мало времени" и "использует музыку необдуманно". В итоге в фильмах Тарантино - в их числе "Бесславные ублюдки" (2009) и "Джанго освобожденный" (2012) - с согласия композитора звучала музыка, сочиненная им ранее. Впоследствии Морриконе все же откликнулся на очередную просьбу режиссера и создал композицию для вестерна "Омерзительная восьмерка" (2015). Фильм принес композитору первый "Оскар", до этого он номинировался на эту награду пять раз.

Всего Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам. Он говорил, что, получая заказ, он сначала обсуждает с режиссером замысел будущего фильма, а потом, "не ожидая вдохновения, просто садится и работает, музыка приходит сама". Морриконе не считал свои саундтреки исключительно коммерческим продуктом, он стремился передать через них то, что "невозможно донести до зрителя посредством видеоряда". В композициях он часто использовал нестандартные сочетания инструментов (например, оркестр с губной гармошкой), а также различные звуки (выстрелы, звон колоколов, свист). На счету композитора 27 золотых и семь платиновых дисков.



Ennio Morricone

Морриконе известен и как дирижер, в последние годы часто выступал с Чешским национальным симфоническим оркестром. Он много гастролировал, неоднократно давал концерты в России. В январе 2016 года стартовало его мировое турне "60 лет музыки", посвященное юбилею творческой деятельности. В рамках турне в 2018 году концерты состоялись в "Ледовом Дворце" в Санкт-Петербурге (5 ноября) и в Государственном Кремлевском дворце в Москве (7 ноября).

Помимо "Оскара" за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка", в 2007 году получил Почетного "Оскара". Также получил музыкальные награды Британской академии (1980, 1985, 1987, 1988, 1991, 2016); "Золотой глобус" (1987, 2000, 2016); Grammy (в 2009 году саундтрек к ленте "Хороший, плохой, злой" был включен в Зал славы премии; в 2014 году был отмечен за общий вклад в развитие музыки); Шведскую Полярную музыкальную премию (2009); испанскую премию принцессы Астурийской в области искусств (2020, за "фундаментальный вклад в создание музыки для кино").

Его композиция Chi Mai, написанная в 1971 году, прозвучала в фильмах «Магдалена», «Встреча» и в триллере «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. Трек стал международным хитом. Среди других известных музыкальных произведений Морриконе — The Ecstasy of Gold из «Хороший, плохой, злой», Se Telefonando в исполнении певицы Мины, Here's to You из «Сакко и Ванцетти», Gabriel's Oboe из фильма «Миссия» Ролана Жоффе.

Морриконе создавал композиции для таких исполнителей, как Шарль Азнавур, Мильва, Пол Анка, Мина, Дзуккеро, Демис Руссос, Франсуаза Арди и Андреа Бочелли, сотрудничал с синти-поп-дуэтом Pet Shop Boys. Число работ и коллабораций Морриконе настолько массивно, что композитору едва ли удавалось упомнить все. К примеру, к 85 годам в интервью он заявил, что не знает, кто такой Моррисси, — это притом, что с британским музыкантом он написал песню Dear God Please Help Me. О влиянии творчества композитора на свою музыку упоминали такие группы, как Muse, Metallica и Radiohead.

В 2009 году был награжден французским орденом Почетного легиона. Всего за свою карьеру он написал музыку более чем для 500 кинофильмов и сериалов, экспериментируя с разнообразными жанрами. Композитор к концу жизни жалел, что его знают по музыке к фильмам, а не по его экспериментальным музыкальным проектам.

С 1956 года был женат. Супруга - Мария Травия, она написала много стихов на музыку Морриконе к кинофильмам. В семье трое сыновей - Марко (1957; специалист по авторскому праву), Андреа (1964; дирижер и композитор) и Джованни (1966; кинорежиссер), а также дочь Алессандра (1961; врач).

Морриконе увлекался шахматами.

В 1996 году вышла его книга о Риме с работами итальянского фотографа Аугусто Де Луки.

Композитор Раймонд Паулс всегда считал эталоном творчество итальянского композитора и аранжировщика Эннио Морриконе. «Мне он вообще очень близок был. Это великолепный мелодист, и его музыка к фильмам была шедевром. Я его всегда ставил себе как пример, как надо писать киномузыку. Великолепный музыкант, очень жаль», — отметил Паулс в эфире НСН.

Градский назвал Морриконе идеальным человеком, который превосходно чувствовал музыку.

«Все мы смертны, но Морриконе был идеальный человек. Его уход из жизни – это очень печально», – сказал певец.

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о том, как незадолго до смерти итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе отправил его сыну короткую записку. Пианист Арсений Пригожин лично знал Морриконе и даже играл для него. Недавно у Арсения был день рождения, и Морриконе передал ему записку, в которой говорилось: ««Дорогой Арсений, у тебя большое будущее».

«Выдающийся человек, что говорить, столько музыки написал. Что можно сказать, светлая память», - сказал Пригожин.

"Мы всегда будем с бесконечной признательностью помнить артистический гений маэстро Эннио Морриконе", — отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Похороны пройдут в закрытом формате. Семья Морриконе объявила об этом через адвоката Джорджо Ассумму.