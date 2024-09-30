BandLink при поддержке Яндекс Музыки запустил Чарт Нитро

Это актуальный рейтинг из двадцати самых популярных треков и артистов по результатам Нитро – технологии Яндекс Музыки, которая помогает начинающим исполнителям найти первых слушателей и попасть в рекомендации сервиса.

Рейтинг доступен для всех пользователей BandLink в разделе «Чарты». Он отображает артистов, которые набрали наибольшее количество слушателей после попадания в Нитро и затем взлетели в рекомендациях Моей волны. Чем больше прирост аудитории, тем выше позиция артиста в топ-20. Данные будут обновляться ежедневно, а трек может оставаться в Чарте не больше 28 дней. Также исполнители смогут поделиться успехом с поклонниками и выгрузить сгенерированную карточку в свои социальные сети прямо со страницы Чарта в BandLink.



Чарт Нитро

Артисты из рейтинга Нитро получат дополнительную поддержку в Яндекс Музыке. Сервис запустил одноименный плейлист, где место исполнителя соответствует его позиции в Чарте Нитро. Кроме того, команда Яндекс Музыки будет учитывать Нитро при планировании редакционного промо.

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За почти три месяца с момента запуска новой технологии в Нитро попали 143 артиста. В среднем количество слушателей артиста увеличилось в 56 раз. Среди наиболее ярких взлётов Нитро – исполнитель Экслав. Его трек «До рассвета» попал в Нитро в августе. В тот момент исполнителя слушали в Яндекс Музыке 19 человек в месяц. Благодаря технологии к концу сентября этот показатель вырос до 800 тыс. слушателей. Артист занял первую позицию в Чарте Нитро и стал героем обложки редакторского плейлиста «Источник».

Еще один пример – поп-артистка Nura. Исполнительница выпускала треки с 2023 года, но отметка слушателей в месяц не достигала тысячи. В конце августа Nura запитчила свой новый релиз «Всё пройдет» и благодаря Нитро набрала более 200 тыс. новых слушателей за месяц. Также артистку заметила редакция Яндекс Музыки и добавила трек «Всё пройдет» в четыре тематических плейлиста.

Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в Яндекс Музыке и BandLink: «Начинающие артисты станут еще более заметными как для слушателей, так и для всей индустрии. Попадание в Чарт Нитро – это дополнительный инфоповод для музыкантов, которым на первых этапах карьеры особенно важна мотивация продолжать выпускать треки. Исполнители смогут отслеживать свой успех и делиться им с фанатами, а поклонники, в свою очередь, ощутить причастность к этому достижению. Кроме того, Чарт Нитро станет обновляемым источником перспективных артистов для журналистов, лейблов, менеджеров и продюсеров».

В начале июля Яндекс Музыка запустила новую технологию Нитро. Благодаря ей начинающие артисты с аудиторией до 5 тысяч ежемесячных слушателей могут найти своих первых фанатов и увеличить прослушивания в десятки раз. Для этого нужно разместить трек на сервисе и прислать его на питчинг с помощью обновленного инструмента «Питчинг в Яндекс Музыке». Он доступен в BandLink артистам и менеджерам, верифицированным на площадке.