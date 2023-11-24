Более 60% россиян ежедневно слушают музыку, при этом большинство (67%) потребляют музыкальный контент бесплатно.

В исследовании отмечается, что практически каждый житель страны (98%) с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это ежедневно, 23% - два-три раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Большинство россиян при этом потребляют музыкальный контент бесплатно (67%). Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% населения, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - покупают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам, в среднем - по 600 рублей.

По данным НАФИ, средний платеж за подписку, включающую доступ к музыкальному стримингу, составляет 363 рубля в месяц. Портрет самого активного пользователя подобных цифровых платформ - молодой мужчина от 18 до 34 лет, проживающий в ЦФО и имеющий высокий уровень дохода.

Средний чек трат на концертные билеты составляет 2,92 тыс. рублей. Среди постоянных посетителей концертов больше россиян, не состоящих в браке.

Средняя стоимость физических носителей музыки (CD, виниловые пластинки, аудиокассеты и проч.) составляет 1,06 тыс. рублей.

Больше всего меломанов среди горожан (63% против 54% жителей сельской местности), мужчин (64% против 58% среди женщин), людей с высшим образованием (67%) и офисных сотрудников - специалистов и менеджеров среднего звена (77%).

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2023 года. Опрошены 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше из всех регионов Российской Федерации. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2,45%.