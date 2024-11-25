Доходы музыкальной индустрии впервые превысили доходы от кино

Показатель вырос примерно на четверть по сравнению с 2021 годом и вдвое по сравнению с 2014 годом, говорится в ежегодном отчете Пейджа, основанном на данных Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) и Международной конфедерации издателей музыки (ICMP).

В том числе выручка звукозаписывающих лейблов и их артистов в минувшем году увеличилась на 12% в годовом выражении - до $28,5 млрд. Оставшиеся доходы пришлись на издателей музыки и авторов песен.

Продажи музыки на компакт-дисках, виниловых пластинках и других физических носителях выросли сильнее выручки от стриминга. В частности, продажи "винила" повысились на 15,4%, а к концу 2024 года лейблы будут получать от них только в США $1 млрд, причем вскоре этот носитель обойдет по продажам компакт-диски, отмечается в отчете.

В свою очередь, цифровые каналы распространения теперь приносят издателям и авторам больше, чем телерадиовещание. Десять лет назад "цифра" обеспечивала около 5% поступлений, традиционное вещание - около половины.

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Согласно отчету, почти треть всего стриминга музыки в США приходится на зарубежных артистов, а крупнейшим ее импортером в эту страну выступает Великобритания.

Для сравнения: кассовые сборы киноиндустрии в прошлом году составили $33,2 млрд, по данным Omdia. На пике в допандемийном 2019 году они были на уровне $41,9 млрд.

«Если бы в 2015 году, когда мы только начали свои подсчеты, кто-то сказал, что музыка обгонит кино, его бы засмеяли», - сказал Пейдж.

При этом стриминговые сервисы в целом больше платят за музыку, чем киностудии, пояснил он.