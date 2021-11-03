Молодежь, оказывается, предпочитает классику и рок

Оказалось, что жители России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать классику. Ей по результатам опроса отдали первое место. Вторая строчка — у рок-музыки.

"В категории 18-24 лет наибольшей популярностью пользуются жанры классика (14 процентов), рок (12 процентов), поп-музыка (10 процентов), русский рэп и хип-хоп (8 процентов), электроника и метал (7 процентов)", — говорится в сообщении.

Респонденты в возрасте 25-35 лет чаще всего выбирают рок (18 процентов), на втором месте — поп-музыка (14 процентов), далее – классика и электроника (9 процентов), альтернатива и метал (8 процентов), русский рэп и хип-хоп (7 процентов).

"Наибольшая доля россиян в возрасте 36-45 лет тоже предпочитают рок (19 процентов), затем идет поп-музыка (17 процентов), классика (13 процентов), электроника (9 процентов) и русский шансон (8 процентов)", — отмечают в релизе.

Пользователям старше 45 лет нравится классика. За нее проголосовало 20 процентов опрошенных. Вторая позиция у русского шансона — 17 процентов. За ними идут рок (15 процентов), поп-музыка (14 процентов) и блюз (11 процентов).

Опрос показал, что наименее популярные жанры в России среди всех возрастов — R&B и фанк, K-pop, джаз.

Среди респондентов младше 25 лет 36 процентов слушают музыку весь день, из россиян 25-35 лет только шесть процентов готовы сутки не выключать звук. Около трети (31 процент) россиян в возрасте от 36 до 45 лет слушают музыку несколько раз в день, а 36 процентов пользователей старше 45 лет включают ее лишь несколько раз в неделю.

Опрос проводился с 24 октября по 1 ноября 2021 года на портале "Рамблер". В нем участвовали 1 336 241 пользователь, среди которых 32 процента женщин и 68 процентов мужчин. Их разделили на четыре возрастные категории: 18-24 года (13 процентов), 25-35 лет (28 процентов), 36-45 (41 процент) и старше 45 (18 процентов).