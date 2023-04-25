Моя волна появилась в поиске Яндекс Музыки

Создать подходящую атмосферу можно в любой момент. Так, по запросу [музыка 80-х] Моя волна откроет окно в десятилетие танцевальной музыки. Расслабиться помогут треки по запросам [засыпаю] и [гладить кота], а взбодриться — [за рулем] и [для бега]. В числе занятий, которыми часто интересуются, — [работаю], [тренируюсь], [в дороге]. Среди жанров популярностью пользуются поп, рок и рэп. Реже встречаются инди, джаз и R&B. Моя волна, как и всегда, будет чутко реагировать на действия пользователя и приятно удивлять.

Моя волна обучается на поведении миллионов пользователей, использует тысячи статистических признаков и множество специальных нейронных моделей для рекомендации наиболее подходящих треков. Моя волна по занятиям и жанрам будет разной для разных подписчиков. Другими словами, она остаётся персональной, даже если включена конкретная настройка, например [танцую]. Это позволяет точнее попадать в настроение слушателя и создавать неповторимый личный опыт с музыкой.

Моя волна доступна в приложениях Яндекс Музыки.