Названы жанры, под которые любят расслабляться россияне

В исследовании "МТС Музыки" отметили некоторые особенности.

«Более половины россиян (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное… Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%)… Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%)», - говорится в исследовании, в котором приняли участие россияне от 18 до 50 лет.

Отмечается, что наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Миллениалы чаще других выбирают хип-хоп и российский поп, а шансон для расслабления предпочитают россияне в возрасте от 45 до 50 лет.

По словам специалистов, молодая аудитория - от 18 до 24 лет - реже других слушает радио в таком настроении, при этом россияне в возрасте от 45 до 50 лет и москвичи, напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться.

Москвичи же чаще остальных слушают западную музыку. В свою очередь среди женщин популярна российская поп-музыка, а также классическая музыка, хотя ее в основном слушают девушки из городов-миллионников. Россияне от 18 до 24 лет слушают все подряд независимо от настроения, в том числе хип-хоп, а старшее поколение практически не выбирает этот жанр.

В целом 43% слушателей включают музыку, когда им хочется расслабиться или отдохнуть, а 33% опрошенных - когда находятся в приподнятом расположении духа. При этом почти половина слушает музыку из "избранного" плейлиста, независимо от настроения.