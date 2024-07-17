Продажи физических альбомов выросли

Всего было продано более восьми миллионов копий. Общие продажи физических альбомов не увеличивались в годовом исчислении с 2004 года, когда они выросли на 2,6% и составили 163,4 миллиона экземпляров.



Пластинки Metallica

Потребление музыки в стриминговом формате при этом увеличилось на 11% в годовом исчислении до почти 88 миллионов единиц, сообщает Music Week. В связи с ростом интереса к винилу продажи компакт-дисков сильно снизились. Тем не менее меломаны, которые любят физические копии альбомов, способствуют развитию этого сегмента рынка.