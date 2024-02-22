Яндекс Музыка откроет слушателям еще больше новых артистов

«Моя волна подбирает музыку персонально для каждого слушателя, непрерывно подстраиваясь под его вкус и настроение. Без дополнительных настроек она предлагает в подходящей пропорции как новые треки, так и те, которые пользователь уже слушал. Здесь есть место и открытиям, и любимым композициям. Настройка «Незнакомое» смещает поток рекомендаций в сторону неизвестных треков. Она предназначена специально для активного поиска новой музыки и артистов. Мы считаем особенно важным развивать способность наших алгоритмов выходить за пределы рекомендационного пузыря, тем самым удивлять и воодушевлять пользователей новой музыкой», — комментирует Александр Сафронов, главный по рекомендациям в Яндекс Музыке.

Новая версия настройки получила отдельный ранжирующий алгоритм. Он обучен искать незнакомые слушателю треки, которые тот с большей вероятностью лайкнет. Благодаря этому настройка «Незнакомое» стала смелее: она чаще находит новые треки, в том числе те, которым пользователь поставит лайк и добавит в Коллекцию с первого прослушивания.

Это позволит артистам находить новых слушателей, которые не просто открыли для себя их творчество, но и добавили треки в Коллекцию.

Кроме того, благодаря настройке «‎Незнакомое» слушатель может открыть для себя новые жанры и расширить музыкальный кругозор. При этом алгоритм учитывает его предпочтения, не делает резких скачков между несовместимыми жанрами и плавно рекомендует смежные направления.

Моя волна «Незнакомое» доступна на сайте и в приложениях Яндекс Музыки: ее можно найти в поисковой строке сервиса, в настройках Моей волны «По характеру» или запустить на Яндекс Станции фразой: «Незнакомое в Моей волне».

Моя волна Яндекс Музыки – это система персональных рекомендаций, которая открывает пользователям новые треки, артистов и музыкальные жанры на основе их предпочтений, подбирает музыку в моменте и адаптируется под настроение слушателя. 75% аудитории Яндекс Музыки слушают Мою волну каждую неделю.

С помощью настроек пользователи могут сконцентрировать Мою волну. Например, чтобы подбирать треки под конкретное настроение – Бодрое, Веселое, Спокойное, Грустное; по характеру – Любимое, Незнакомое, Популярное, а также языку – Русский, Иностранный. А для тех, кто хочет сосредоточиться или расслабиться доступна специальная настройка «Без слов».