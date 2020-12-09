Егор Крид и Нюша сняли фильм о своей «свадьбе»

Семиминутный клип режиссера Александра Романова - это мини-фильм, старающийся выжать слезы у инфантильного зрителя всеми циничными способами - приход Нюши и Крида к неким астрологам, которые могут рассказать о том, как сложились бы их отношения, если бы не было расставания (!), сыгранная сцена свадьбы с конкретным указанием даты 27 августа 2016 года с фатой и цветами, компьютерная голограмма для убедительности, стирание памяти после получения столь ценной информации, случайная встреча где-то в отеле... Зритель, воспитанный ТикТоком, должен плакать весь фильм.

Умение многократно выжимать обывательский интерес из коротких сцен своей жизни - важный признак профессионализма артиста в сегодняшнем шоу-бизнесе. И Крид, и Нюша блистательно с этим справились, судя по комментариям зрителей, признающихся, что плачут при просмотре этого ироничного клипа. Собственно песне в клипе места почти не нашлось, но «Mr.&Mrs. Smith» - тот случай, когда посмеяться и похайпить над чувствами наивных зрителей куда важнее музыки. У артистов это получилось блистательно.



Нюша и Егор Крид в клипе

«Несколько минут клипа, а история длиною в жизнь! Нюша, спасибо тебе ещё раз за всё! За любовь и за разбитое сердце. Наша история навсегда в сердце, но уже с улыбкой», - подкалывает Егор Крид.

«Этот дуэт, этот клип - послание всем "бывшим". Очень важно отпускать прошлое... Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя! И от этого зависит ваше будущее. Ваш ресурс в будущем. Самое важное - быть счастливым! Цените моменты счастья в прошлом и настоящем», - делится Нюша.