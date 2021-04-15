Elvira T расправилась с бойфрендом

Всего лишь за пару дней клип набрал 400 тысяч просмотров на YouTube, и почти миллион в социальной сети Вконтакте. А песня в​ошла в топ 50 чарта iTunes.





Песня "Не будь дурой" - это своеобразное наставление всем девушкам, которые любят "неправильных парней". Закрывают глаза на очевидное безразличие с их стороны, запутались в этих "больных" отношениях.

