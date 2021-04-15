Elvira T расправилась с бойфрендом

Режиссерами стали сама Эльвира Тугушева и Алексей Малахов. Певица спела об убийстве обидевшего её экс-бойфренда, и в клипе визуализировала эту фантазию. В главной роли - тоже Elvira T. В путешествии с телом бойфренда она попадает в занос, и ей помогают полицейские, ее снимают в репортаже местного телеканала, и в финале артисты придумали особенный ход.
«Девчонки, гоу смотреть клип и НЕ повторять ничего из того, что увидите. Пацаны, гоу смотреть клип и НЕ обижать нас. Да и просто поржать. Всем любви! И прощения!», - иронично подписала клип Эльвира.
В комментариях тут же появились советы из известного своим криминальным опытом Петербурга:
«Видно что Эля не петербурженка. Жительница культурной столицы сначала разобрала бы тело в ванной - и выносить и прятать намного проще»...
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