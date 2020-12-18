Gayazov$ Brother$ просят девушку: «Позови На Движ»

Братья Ильяс и Тимур Гаязовы славятся своими медленными балладами, однако в этот раз песня - о «пати-вечеринке», которая понемногу ускоряется от лирического шепота до резкого, вырезанного по частотам до пронзительности, флоу.

Тем не менее, припев братьев «Позови меня на движ! Я приду в объятьях ночи...» спет в лучших традициях советской эстрады, и чем-то напоминает знаменитую «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой, - к тому же в треке использованы очень похожие семплы электронных барабанов.

В треке использованы биты Вячеслава Мауля и Ивана Острецова.