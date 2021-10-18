Клава Кока разделалась со своими бывшими с помощью Иды Галич и Глюкозы

Клава Кока спела о расставании с бойфрендом Певица Клава Кока выпустила лирическую балладу «Точка» о «некрасивом» расставании со своим парнем Дмитрием Гордеем (слушать песню). В жанре поп-трепа Клава Кока спела о том, что «что осталось у тебя от меня, от меня Кроме этих слитых фото в твоём Instagram, И на все наши красивые строчки

Ты поставил некрасивую точку». Певица намекает на слитые Гордеем после расставания личные фото в Инстаграме.







Блогеры встречались около двух лет, при этом публично скрывая свою связь. И лишь после расставания Гордей выложил совместные фото, объявив о прекращении отношений.



Клава Кока



«Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-...

Клава Кока стала бренд-амбассадором Abrau Light Популярная певица Клава Кока, артист лейбла Black Star, стала бренд-амбассадором обновленного молодежного искристого напитка Abrau Light. Коллекция игристого слабоалкогольного напитка Abrau Light создана для молодых и стильных. Обновленный ассортимент линейки включает четыре вкуса — полусладкое белое, розовое и красное, а также сладкое белое. Содержание алкоголя — всего 8%. Основа коллекции — тропические вкусы, экзотические, ягодные и фруктовые.



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Клава Кока захотела стать «Подушкой» Певица Клава Кока выпустила новую песню «Подушка», отсылающую к недавней скандальной фотосессии в «Плейбое» (слушать песню). Еще до релиза сниппет трека активно распространялся в ТикТоке. Под трэповый аккомпанемент Клава Кова простодушно рассказывает о желании нравиться, быть «подушкой», и за это обещает герою, что он всегда сможет смотреть на нее в голом виде. Тут и пригодилась ссылка на недавнюю фотосессию: «И тебе не надо ждать «Плейбоя», чтобы ты меня увидел голой».







Фотосессию в почти забытом журнале, да еще с размещением за собственные деньги, сама Клава Кока объясняла так:



Клава Кока



«На самом деле...

Клава Кока выпустила ностальгический клип с Сергеем Жуковым Певица Клава Кока и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков экранизировали свой дуэт «Нокаут», выпущенный в прошлом месяце (смотреть клип). Клип режиссера Тараса Голубкова начинается с 90-х годов. Клава Кока в парике в стиле тех лет знакомится на вокзале с юным Сергеем Жуковым (его играет Кирилл Попов) и влюбляется. После традиционных романтических встреч она вдруг встречает его в компании другой девушки, и решительно рвет с ним отношения. И уже в наши дни в ресторане Сергей Жуков встречается с повзрослевшей Клавой Кокой (ее играет София Торохова), и...







«Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е. Это,...