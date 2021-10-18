Клава Кока разделалась со своими бывшими с помощью Иды Галич и Глюкозы

Режиссер Тарас Голубков снял помпезный и при этом ироничный клип про «Музей бывших», в который торжественно заходит Клава Кока, напевая «одиночки в тренде». На входе ее встречает Глюкоза с пистолетом, а в залах дворца стоят статуи «бывших», в которых легко угадываются некоторые ее бойфренды, в том числе Дима Гордей.
Статуи бывших подписаны с юмором - двуличный, приставочник, самолюбовальщик, пустышка и т.д.
Клаве Коке подносят красную кнопку, и он вызывает летающего дракона, а сама золотой битой крушит все эти статуи, что вызывает недоумение, а потом одобрение у ожившего портрета с Идой Галич на стене. В итоге огнедышащий дракон просто сжигает этот дворец.
«Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере уже готов! Настоящая сказка!!! Это теперь мой любимый клип! Вы будете в шоке от масштаба. Добро пожаловать в сказочный музей бывших! Я до сих пор не верю, что это мой клип! Тарас, мне кажется, мы с тобой в очередной раз подняли высокую планку! Уж разбивать статуи битой и запустить огнедышащего дракона в замок - это мощно! А ещё у меня в клипе снимается кумир детства Глюкоза, крашиха всея Руси Ида Галич и очаровательная Юлия Яновская. Я безумно горжусь всей нашей огромной командой за этот результат! Чего стоит только один королевский парик!», - восхищается Клава Кока.
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