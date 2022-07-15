Люся Чеботина перевыпустила «Солнце Монако» с Mayot и Blago White

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Люся Чеботина выпустила в свет новую версию своего прошлогоднего хита «Солнце Монако» с Mayot и Blago White (слушать песню).

В создании трека приняли участие рэперы Mayot и Blago White. Они читают куплеты, а сама Люся Чеботина пропевает припев.

Кроме того, для нового «Солнца Монако» певица изменила строчки припева песни. Изменениям подверглись строчки «когда твой взгляд светит ярко» и «в этом смысла ноль, если тебя рядом нет». В первом случае светить ярко стала «Москва». Во втором Blago White читает: «Бабло в штанишки, по кайфу мои делишки». При этом оригинальный инструментал хита остался без изменений.



Люся Чеботина
Люся Чеботина

Релиз сингла состоялся на лейбле RockFam.

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