Люся Чеботина перевыпустила «Солнце Монако» с Mayot и Blago White

Новая песня является вызовом и неким протестом в сторону всех хейтеров. Артистка доказывает всем, что, если ты талантлив, ты можешь развалить всех конкурентов даже алфавитом (да, тут есть читка алфавита!). В новом треке есть все: качающий бит, вызов, заедающий хук.







«На этот трек меня вдохновил стук маленьких копытц розовых пони», - говорит Люся Чеботина.



Люся Чеботина



Отметим, что сама Люся сочла, что этот трек - повод отметить 1 апреля, день юмора. В этот день она даже записала