Люся Чеботина спела о будущей любви «Oh-oh»

Песня была написана пару лет назад, но не теряющий актуальность и в наше время. Сингл в жанре dance pop рассказывает историю, которая мучает умы многих девушек на протяжении всей жизни.

Артистка, отвечая на вопрос, о чем ее музыка, говорит:

«Моя музыка о любви, в разных ее проявлениях. Я рассказываю через неё о разных ситуациях, какой может быть любовь. Она о самых пиковых ситуациях, когда наступает та самая точка кипения с той или иной стороны».



Люся Чеботина

Песня - история о любви, которая пока что не случилась, но точно когда-нибудь произойдет...