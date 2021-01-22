Люся Чеботина спела о будущей любви «Oh-oh»

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Люся Чеботина представила новый дэнс-трек «Oh-oh» (слушать песню).

Песня была написана пару лет назад, но не теряющий актуальность и в наше время. Сингл в жанре dance pop рассказывает историю, которая мучает умы многих девушек на протяжении всей жизни.

Артистка, отвечая на вопрос, о чем ее музыка, говорит:

«Моя музыка о любви, в разных ее проявлениях. Я рассказываю через неё о разных ситуациях, какой может быть любовь. Она о самых пиковых ситуациях, когда наступает та самая точка кипения с той или иной стороны».

Люся Чеботина
Люся Чеботина

Песня - история о любви, которая пока что не случилась, но точно когда-нибудь произойдет...

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