Люся Чеботина зачитала алфавит в треке «Дон»

Новая песня является вызовом и неким протестом в сторону всех хейтеров. Артистка доказывает всем, что, если ты талантлив, ты можешь развалить всех конкурентов даже алфавитом (да, тут есть читка алфавита!). В новом треке есть все: качающий бит, вызов, заедающий хук.

«На этот трек меня вдохновил стук маленьких копытц розовых пони», - говорит Люся Чеботина.



Люся Чеботина

Отметим, что сама Люся сочла, что этот трек - повод отметить 1 апреля, день юмора. В этот день она даже записала обращение к поклонникам о том, что трек «Дон» вообще не выйдет.

Впрочем, поклонники в ответ заклеймили эту песню как продукт Инстасамки, и решили, что Люся подражает ей.

Трек вышел на лейбле Sony, так что вполне возможно, что это шутка.