Мари Краймбрери получила первый большой успех в Китае

Исполнительница участвует в реалити Ride The Wind 2024: в нем звезды соревнуются за право дебютировать во временном герлз-бэнде.
Выступление артистки с авторской песней You Are Born a Star посмотрели 1,5 миллиарда зрителей.
«Для меня это знаковое событие в моей жизни. Сегодня, когда мне говорят, что в Китае я на втором месте в поисковых запросах, а в соцсетях уже более шести миллионов упоминания тэга «Мари Краймбрери», я не верю в это», - признается Мари.
Мари Краймбрери отправилась в Китай вместе с командой Velvet Music. По словам артистки, она получила приглашение от шоураннеров.
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