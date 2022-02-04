Niletto постонал с «Angels»

Эта песня войдет в новый альбом музыканта, получивший название «Криолит», который выйдет в свет в феврале. «Люди, хватит!», - умоляет Niletto под гулкий брейк-бит.
«Премьера первого трека с альбома «Криолит». Время растопить закалённый эмоциями лёд и всё рассказать как есть. Нужно вникать, разгадывать, вслушиваться в каждую строчку и анализировать. Тем, кто ждет поверхностные треки, предлагаю пропустить этот альбом, чтобы не портить для себя впечатления от моей музыки. Да, не все треки сложны, но все песни связаны и имеют смысл», - уверен артист.
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