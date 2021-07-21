Нюша беременна

Нюша уверена, что про любовь только «Небо знает» Певица Нюша выпустила в свет новую песню «Небо знает» (слушать песню). По словам артистки, эту композицию она начала писать ещё зимой.







«С тех пор очень многое в моей жизни поменялось… А сейчас хочу, чтобы каждый из вас увидел в ней что-то своё», - говорит Нюша.



Под ретро-диско певица с легким нашептыванием рассказывает в песне историю любви.



Нюша

Нюша и ЛСП устроили «Грязные танцы» Нюша и ЛСП выпустили клип на песню «Грязные танцы» — переосмысленную версию хита певицы «Пьяные мысли». В видео показана бурная вечеринка в лимузине - много алкоголя, танцы под ремикс.







«Записали трек, сняли музыкальное видео, но до сих пор не знакомы! Олег ЛСП просто услышал сингл NYUSHA "Пьяные мысли" и вдохновение завело так далеко, что песня полностью изменилась. Нюша вдохновилась версией Олега и приняла активное участие в финальном мастеринге. Все события происходят на фоне мировой пандемии и закрытых границ. Творчество на удалёнке только разгорается, всё общение - в чатах, ни одной...

Егор Крид и Нюша сняли фильм о своей «свадьбе» Егор Крид и Нюша решили все-таки масштабно похайпить на старой истории о своих отношениях, и сняли клип на песню «Mr.&Mrs. Smith», где песни почти нет, зато есть сцена их «свадьбы» (смотреть клип). Семиминутный клип режиссера Александра Романова - это мини-фильм, старающийся выжать слезы у инфантильного зрителя всеми циничными способами - приход Нюши и Крида к неким астрологам, которые могут рассказать о том, как сложились бы их отношения, если бы не было расставания (!), сыгранная сцена свадьбы с конкретным указанием даты 27 августа 2016 года с фатой и цветами, компьютерная голограмма для убедительности, стирание памяти после получения столь ценной информации, случайная встреча где-то в...

Нюша поделилась видео-альбомом «Solaris Es» Певица Нюша выпустила в свет новый альбом «Solaris Es» с «вижуалайзерами» (смотреть альбом). «В альбоме Solaris Es собраны очень особенные песни, каждая влияет и работает на понимание общего смысла и всё не случайно, даже цвет подсветки кнопок в лифте, присмотрись, погугли, они совпадают с цветами чакр. Обещаю, будет над чем подумать, но я всегда оставляю подсказки... В каждой сцене - скрытая метафора, каждая обо мне. Это не просто чередование mood видео или бессмысленных клипов, это ментальное путешествие, аллегории и отражение моих ощущений. То как писались эти песни, то насколько...