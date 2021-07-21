Нюша беременна

В финальных кадрах клипа Нюша предстала в обнаженном виде, показав беременный живот.
«На сегодняшний день это, технически, самый сложный клип в моей творческой карьере. Огромное количество графики, гигантские LED-экраны, новейшие технологии, новые для меня стили хореографии. А ещё это работа очень сильно символизирует события моей жизни за последние полгода. Были очень интересные съемки! Получилась очень чувственная и необычная работа. Для каждого зрителя это конечно будет своя история. А мой главный месседж: наша жизнь состоит из этапов, каждый важен и нужен по своему… Завтра не будет похоже на сегодня, с новым опытом приходит и новая ответственность - именно поэтому так интересно идти дальше», - говорит Нюша.
Нюша впервые стала мамой осенью 2018 года, родив девочку, которую назвали Симбой. В 2017 году она сыграла свадьбу с президентом Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.
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