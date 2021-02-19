Нюша и ЛСП устроили «Грязные танцы»

Семиминутный клип режиссера Александра Романова - это мини-фильм, старающийся выжать слезы у инфантильного зрителя всеми циничными способами - приход Нюши и Крида к неким астрологам, которые могут рассказать о том, как сложились бы их отношения, если бы не было расставания (!), сыгранная сцена свадьбы с конкретным указанием даты 27 августа 2016 года с фатой и цветами, компьютерная голограмма для убедительности, стирание памяти после получения столь ценной информации, случайная встреча где-то