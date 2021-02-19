Нюша и ЛСП устроили «Грязные танцы»

В видео показана бурная вечеринка в лимузине - много алкоголя, танцы под ремикс.
«Записали трек, сняли музыкальное видео, но до сих пор не знакомы! Олег ЛСП просто услышал сингл NYUSHA "Пьяные мысли" и вдохновение завело так далеко, что песня полностью изменилась. Нюша вдохновилась версией Олега и приняла активное участие в финальном мастеринге. Все события происходят на фоне мировой пандемии и закрытых границ. Творчество на удалёнке только разгорается, всё общение - в чатах, ни одной личной встречи, даже телефонного разговора. Снимали на две страны, в двух лимузинах (с чёрной и белой обивкой кабины, что тоже символично)».
В съемках клипа приняли участие: Тима Белорусских, Карина Кросс, Владимир Маркони, Приятный Ильдар, Илья Ларионов, Антон Шастун и другие блогеры.
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