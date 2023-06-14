Прощальный тур Элтона Джона побил рекорды по сборам

Специалисты прочат сборам тура преодоление отметки в миллиард долларов, поскольку последний концерт певца пройдет лишь 8 июля.

Farewell Yellow Brick Road Tour стал самым кассовым туром в истории еще в январе. Тогда Элтон Джон выручил 817,9 миллиона долларов за 278 шоу. Согласно новым данным Billboard Boxscore, теперь мегазвезда получила 887 миллионов долларов за 5,7 миллиона билетов на 309 концертов в период до 30 мая.



Elton John

Предыдущий кассовый рекорд принадлежал другому британскому артисту Эду Ширану. Доходы от The Divide Tour, в котором певец находился с марта 2017-го по август 2019-го, были оценены в 776,4 миллиона долларов.