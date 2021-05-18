Сергей Лазарев приехал на «Евровидение»

В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.

