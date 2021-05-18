Сергей Лазарев приехал на «Евровидение»

Певца пригласила дирекция конкурса «Евровидение» для того, чтобы в числе прочих победителей и призеров конкурса выступить на концерте в Eurovision Village.
«Ну, здравствуй, Роттердам и Евровидение 2021! Приехал в Нидерланды по приглашению организаторов конкурса выступить на онлайн шоу в Eurovision Village. Ну и, конечно же, чтобы поддержать нашу Манижу и Майю Серикову и Филиппа Киркорова с Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой Наталией Гордиенко! Желаю всем участникам удачи! Безусловно, меры безопасности и осторожности в связи с Covid-19 просто беспрецедентные… Тесты делают каждый день… Буду рассказывать в сторис… Но я рад, что в этом году конкурс все же состоится!!!», - сообщил артист.
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