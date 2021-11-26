Сергей Лазарев выпустил альбом «∞» в духе The Weeknd

В релиз вошли 8 треков, включая «Я не могу молчать» в Deep Version, и уже известные песни «Ароматом», «НеОдиночки» и «Мечтатели». Отметим, что недавний дуэт с Ани Лорак «Не отпускай» в новый альбом не вошел.
«Мой новый альбом «∞» уже доступен на всех цифровых площадках! Слушайте треклист по порядку, для меня это важно!»
«Предыдущий альбом Лазарева вышел в 2019 году («Это я»). Эстетика не чтобы поменялась, но артист явно наслушался за это время The Weeknd, и максимально приблизил эстетику использования звуков из 90-х к принципам Абеля. Это уже не грубоватое копирование стилистики «Ласкового мая», что было в «Это я» и «Я не боюсь». Тут все более воздушно, больше изощренных вокальных партий (хотя до Абеля все равно далеко). Надо понимать, что Сергей вынужден максимально адаптировать треки для нашей публики, поэтому и десятой доли смелости текстов сексиста и наркомана The Weeknd он позволить себе не может. Сахаристость дотягивает до «Я не могу молчать, ведь я люблю тебя» и прочей графомании. Сюда же впихнули прекрасных «Мечтателей», хотя в эстетику альбома песня с намеком на фильм Бертолуччи не очень вписывается, но - раскручена. В целом, Лазареву так и не удается соединить утонченный саунд мирового уровня и русский язык. Страдает то одно, то другое», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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