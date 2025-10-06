Раскрыто содержание последнего письма Дженис Джоплин к семье

Дженис Джоплин скончалась в возрасте 27 лет 4 октября 1970 года, оставив после себя новаторское музыкальное наследие. Но за её мощным голосом, как говорят, скрывалась хрупкая душа, которая в последнем письме к своей семье говорила о тоске по «любви».



Janis Joplin

Хотя певица казалась бесстрашной на сцене, она была довольно уязвимой, о чём свидетельствует одно из двух писем, написанных ею за несколько месяцев до смерти.

Документальный фильм Эми Берг «Дженис: Маленькая девочка в грусти» открывается содержанием письма, которое Джоплин написала после своего 27-го дня рождения в январе 1970 года. В нем она выразила глубокую тоску по тому, чтобы чувствовать себя любимой и гордиться собой.

«Дорогая семья, мне удалось отметить свой — ох — 27-й день рождения, даже не почувствовав этого… Я огляделся вокруг и заметил кое-что… как много вам действительно нужно. Вам нужно быть любимыми и гордиться собой. И, думаю, именно в этом и заключается амбиция — это не просто извращенная погоня за положением или деньгами. Возможно, это любовь. Много любви!»

Поиски любви Дженис Джоплин

На протяжении всего своего короткого, но яркого периода славы Дженис Джоплин, как сообщается, искала любовь. Однажды она сказала, что, находясь на сцене, занималась любовью с 25 000 разных людей, но вернулась домой одна.

Её бывший менеджер Джон Кук рассказал NPR , что «динамичная» сценическая манера Джоплин была «частью её публичного образа, который она создавала. Однако она также была милой, уязвимой и сострадательной».

Он продолжил, сказав, что Джоплин «могла быть той маленькой девочкой, которая была настолько полна сомнений в том, что она справляется достаточно хорошо, что могла сойти со сцены под бурные овации и воскликнуть: „Я хорошо выступила?“ Я думаю, больше всего я хотел бы, чтобы люди знали, что это важная часть её личности».

Кроме того, сестра Джоплин Лора рассказала Classic Rock, что Дженис было трудно поддерживать близкие отношения из-за плотного графика гастролей и выступлений. Она объяснила: «Она испытывала определённое разочарование в некоторых аспектах своей жизни. Было сложно заводить отношения, когда она так много путешествовала, и она подумывала… попытаться жить более сбалансированной жизнью с точки зрения количества времени, которое она проводила в турах».

Как умерла Дженис Джоплин?

Дженис Джоплин умерла 4 октября 1970 года в возрасте 27 лет от передозировки героина. Её тело было найдено в номере отеля Landmark Motor в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

По данным The New York Times, официальной причиной смерти Джоплин стала случайная передозировка, заявил коронер округа Лос-Анджелес. В момент смерти она завершала работу над своим основополагающим альбомом Pearl.

Дженис Джоплин закрепила за собой статус рок-иконы и новаторской певицы и автора песен, оставив после себя такие незабываемые хиты, как «Piece of My Heart», «Cry Baby», «Mercedes Benz» и «Me and Bobby McGee».