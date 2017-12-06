Григорий Лепс продал виллу в Таиланде за $1,6 млн

На территории, принадлежавшей исполнителю, есть 100-метровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг.
Певец расстался с роскошным особняком в самом престижном районе острова Пхукет. На продажу недвижимость была выставлена еще в конце 2013 года: семья в Таиланде бывает нечасто, а налоги за дом огромные. В то время Григорий намеревался выручить за него 1,9 млн долларов, но впоследствии cтоимость пришлось постепенно снижать.
«Виллу Лепса недавно купили за 1,6 млн долларов (около 92 млн рублей по курсу)», – рассказали «СтарХиту» в агентстве недвижимости VillaCarte.
В двухэтажном особняке четыре спальни и столько же ванных комнат, а также 100-метровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг. Лучший пляж – Сурин – всего в 7 минутах ходьбы. Поблизости также школы, детские сады, спортклубы, кафе и рестораны.
Вероятно, именно пхукетская вилла вдохновила Григория Лепса на оформление его дома и продюсерского центра, которые расположены на одном участке на Новой Риге в Подмосковье. Семья известного артиста переехала за город несколько лет назад, облюбовав один из коттеджных поселков. Там, где остановился Григорий Лепс, есть все, что нужно для комфортной жизни: пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, магазины, рестораны, аптеки и салоны красоты.
Известно, что артист строил дом в Московской области несколько лет. Дочь звезды Ева сообщила о долгожданном завершении всех работ и переезде в социальных сетях. Она опубликовала фотографию входной двери, на которой на скотче приклеена записка следующего содержания: «Внимание! С сегодняшнего дня здесь больше не живут: Анна, Григорий, Ева, Николь, Иван, Светлана, собака Патти, рыбка Голди. P.S. Я буду скучать по этому месту. 03.11.07 – 12.09.15».
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