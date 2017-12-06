Григорий Лепс продал виллу в Таиланде за $1,6 млн

На территории, принадлежавшей исполнителю, есть 100-метровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг.

Певец расстался с роскошным особняком в самом престижном районе острова Пхукет. На продажу недвижимость была выставлена еще в конце 2013 года: семья в Таиланде бывает нечасто, а налоги за дом огромные. В то время Григорий намеревался выручить за него 1,9 млн долларов, но впоследствии cтоимость пришлось постепенно снижать.



Григорий Лепс

«Виллу Лепса недавно купили за 1,6 млн долларов (около 92 млн рублей по курсу)», – рассказали «СтарХиту» в агентстве недвижимости VillaCarte.

В двухэтажном особняке четыре спальни и столько же ванных комнат, а также 100-метровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг. Лучший пляж – Сурин – всего в 7 минутах ходьбы. Поблизости также школы, детские сады, спортклубы, кафе и рестораны.

Вероятно, именно пхукетская вилла вдохновила Григория Лепса на оформление его дома и продюсерского центра, которые расположены на одном участке на Новой Риге в Подмосковье. Семья известного артиста переехала за город несколько лет назад, облюбовав один из коттеджных поселков. Там, где остановился Григорий Лепс, есть все, что нужно для комфортной жизни: пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, магазины, рестораны, аптеки и салоны красоты.

Известно, что артист строил дом в Московской области несколько лет. Дочь звезды Ева сообщила о долгожданном завершении всех работ и переезде в социальных сетях. Она опубликовала фотографию входной двери, на которой на скотче приклеена записка следующего содержания: «Внимание! С сегодняшнего дня здесь больше не живут: Анна, Григорий, Ева, Николь, Иван, Светлана, собака Патти, рыбка Голди. P.S. Я буду скучать по этому месту. 03.11.07 – 12.09.15».