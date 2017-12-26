Иосиф Кобзон исключен из состава экспертного совета министерства

Это следует из документа, предоставленного пресс-службой ведомства, передает РИА Новости.

Согласно документу, из состава совета помимо Кобзона был исключен первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. В то же время в состав были включены худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, глава ГИТИС Григорий Заславский, режиссёр Владимир Хотиненко, глава Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Мосфильма Карен Шахназаров, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, председатель Союза композиторов Алексей Рыбников.



Иосиф Кобзон

Ранее Кобзон заявил, что направил письмо на имя главы министерства культуры РФ, в котором уведомил его о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры. По словам Кобзона, экспертный совет рассматривает различного рода поощрения, присваивает звания артистам. Он отметил, что не хочет мириться с субъективностью принятия решения исполнительного совета. В Минкультуры позже выразили удивление решением Кобзона выйти из экспертного совета и коллегии ведомства.

При этом Кобзон на заседании комитета по культуре Госдумы заявил, что Минкультуры не прислушивается к его просьбам и замечаниям по реставрации памятников культуры, поддержке артистов и кино. Он подчеркнул, что вышел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский назвал эти упреки несправедливыми и оскорбительными.