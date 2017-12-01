Кобзон поинтересовался сколько стоит ночь с Катей Гордон

Ранее Екатерина Гордон, заявила, что мандат депутата Госдумы можно приобрести за сумму от двух до семи миллионов долларов. В свою очередь, Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил в эфире НСН, что ни разу не слышал о возможности купить депутатский мандат и искренне возмущен подобными заявлениями, и в ответ спросил: «сколько стоит Екатерина Гордон, чтобы провести с ней ночь?».



Иосиф Кобзон

Екатерина Гордон подчеркнула, что в ее намерении прояснить ситуацию в суде «нет ничего личного, а лишь необходимость прекратить личные оскорбления, не давать замалчивать или отвечать хамством на острые политические вопросы».

В свою очередь, Иосиф Кобзон эмоционально отреагировал на известие об иске против него, однако оправдываться за свои слова в адрес Гордон не стал.

«Да плевать я хотел на неё и на всех остальных! Я на любом суде отвечу: “Откуда это Гордон взяла данные о том, что мы, депутаты, продажные”? Откуда она это взяла?! Пусть ответит в суде. То, что она в суд подала – ей всё равно делать нечего! Это то же самое, что я у неё спрошу, сколько ей платят за ночь? Это та же грязь, которую она выливает», - возмутился в эфире НСН Кобзон.