Кобзон выйдет из экспертного совета и коллегии при Минкультуры

"Я публично направил министру культуры [Владимиру Мединскому] письма с уведомлением о том, что я выхожу и из экспертного совета, и из состава коллегии", - сказал политик во вторник в ходе заседания думского комитета по культуре.



Иосиф Кобзон

Свое решение он аргументировал тем, что члены экспертного совета, который отвечает в том числе за присвоение почетных званий артистам со всех регионов России, по его мнению, принимают решения необъективно, передает ТАСС.

"Мы, члены экспертного совета, понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе", - отметил Кобзон.

Он подчеркнул, что "не хочет мириться с субъективностью экспертного совета" и с "конъюнктурными решениями коллегии министерства".