Нюша сняла футуристический клип «Не боюсь»

Съемки нового клипа проходили в Лос-Анджелесе. Главная героиня оказывается в полуразрушенном городе, неоновые вывески, металлические костюмы, люди - «смайлы», современная хореография с этническими мотивами и урбанистическим настроением - интригующий сюжет. Все вкупе погружает зрителя в некий транс и отключает от реальности - клип больше похож на футуристический мини-фильм.

Nyusha: «Наш клип иллюстрирует то, что происходит внутри каждого из нас, когда мы находимся в поисках любви... После неудачных попыток нам сложно начинать заново и доверять. Но я уверена, что нужно пытаться снова и снова, пока ты не встретишь настоящую любовь!»