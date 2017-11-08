В Москве завершился фестиваль «Блюз без границ»

В исполнении лауреатов фестиваля и ансамбля «Домисолька» прозвучали известные джазовые композиции, новогодние песни, музыка из кинофильмов и мультфильмов.

Стоит отметить, что не всегда на концертах взрослых исполнителей можно встретить настолько увлекательные и качественные выступления – на сцене были не скромные новички, а по-настоящему талантливые и профессиональные дети-артисты, вложившие в подготовку к концерту много труда. Вокальные номера сопровождались танцами, стильные костюмы, декорации и эффектный видеоряд создавали праздничную атмосферу.

Поддержать юных артистов своими выступлениями приехали популярные артисты: Александр Олешко, Марк Тишман, Семен Мильштейн, Аслан Ахмадов, Рагда Ханиева, Этери Бериашвили.

Обладателями Главной премии Фестиваля - бесплатной поездки на творческие смены в Международный детский центр "Артек" стали:

- Ансамбль саксофонистов, под руководством Михаила Бирюкова, детская школа искусств им. М.А. Балакирева;

- Оркестр ударных инструментов "Golden Jazz Weizer", под руководством Алексея Волкова, детская школа искусств им. А.Б. Гольденвейзера;

- Жануа Амели, педагог Екатерина Донец, ГБОУ Школа № 1409;

- "Мини-теноры", педагог Станислас Виторт, Академия Музыки и Театра «Star School» Канада, Торонто.

Фестиваль «Блюз без границ» проходит с 2012 года.