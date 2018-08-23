Анна Плетнева «Винтаж» - «Сильная девочка»

Velvet Music, 21.08.2018

Жанр: поп, поп-баллада.

Поговаривают, что не закончился контракт с теми четырьмя девушками, которых зачем-то набрали под бренд «Винтаж», с ними ничего не сложилось, но в следующем году альянс Плетнева-Романофф снова обретет название «Винтаж». Возможно. С одной стороны, дикое название проекта Анна Плетнева «Винтаж» - фиаско, откуда пришла — туда и пришла. Хотела-то сольного творчества, раскрыть душу типа, а не пляски-шманцы по клубам устраивать. Фиаско в том, что раскрывать-то оказалось нечего, все представленные баллады имеют столь банальные глуповатые тексты, что как-то неловко за уже взрослую женщину (Господи, что же творится в ее красивой головке?). Но с другой стороны, вернулся Романофф, и странно было бы отказаться от бренда с отличной историей.

И вот на свет представлен альбом только с 7 новыми песнями из 14, причем из «неновых» песен есть даже те, что сделаны были задолго до рывка в свободное плавание. Общее ощущение — винегрет. Настрогали микс из танцевального, балладного и неприлично-попсового, да и запустили, присобачив название первого успешного сольного сингла «Сильная девочка». По аранжировкам это откровенный шаг назад от тех наработок, что были во времена модного и прогрессивного «Винтажа».

Но разве этого не хотела сама Анна Плетнева? Уйти от клубной танцевалки, и стать многодетной мамой с непритязательными попсовыми аранжировками и псевдо-философскими песнями, вроде Валерии. Что хотела, то и получилось.

Альбом неожиданно открывается телефонным звонком от Плетневой, где она кратко рассказывает о том, что «хотела поделиться самым личным и сокровенным», - в 90-е годы почти все магнитоальбомы русской попсы так открывались («Здравствуйте, я Валентина Легкоступова, послушайте мой новый альбом…»), но из моды это вроде давно вышло. Но трек «Растамания» (в припеве усиленный вокалом Валерия Меладзе) помимо идиотского текста имеет еще несколько ярких хуков, так что из головы он вряд ли так просто уйдет. О «Балерине» такого не скажешь, здесь замешаны причудливые ассоциации с амбициями балерин лишь ради чьего-то расколотого сердца (ждем злобных комментариев от реальных балерин со стертыми до крови ногами) и суицидом. А вот с музыкой не задалось, это пережеванная жвачка из старого «Винтажа» безо всякого вкуса и страсти.

Очень хорош трек «Кукла», в нем соединились и удачный яркий текст, и хрипловатый низкий вокал Плетневой, и хуки в духе приснопамятной «Тату», и эффектные бэки Романоффа. И опять же невзрачный трек «Я и ты», пережевывание пережеванного. Еще ближе к Валерии удалось приблизиться Плетневой в песне «Осколки» - пережатый в гортани сухой вокал без причины, хлюпающая перкуссия, тексты в духе «разве можно быть счастливой, не любя», с мелодиями тоже как-то не задалось.

Самой трэшовой новой песней альбома оказалась «Папа» с телефонно-подобным посвящением умершему в 90-е папе самой Плетневой. Посвящение оказалось не очень почтительным: разудалый веселый гоп-трэш, инфантильно-развратные интонации с требованиями к папе отпустить к какому-то парню, которого «я так хочу»… Что это было и как это развидеть и «разслушать»?? А завершился альбом душеподъемной балладой «Пусть играет музыка», которую можно или полюбить, или с такой же силой возненавидеть.

Стоп-стоп. Не будем забывать, что альбом усилен уже давно известными треками. Начиная с меладзе-подобного хита Романоффа «Сильная девочка» (он так и остался на голову круче всего остального в альбоме), «На чьей ты стороне» в новой облегченной аранжировке с задранным вверх вокалом, еще два относительных хита «Дыши» и «Белая», да и «Воскресный ангел» вполне органично сюда вписался.

На выходе мы имеем сильный альбом, пусть и не выдающийся, но уводящий Плетневу куда-то в стан Валерии и Полины Гагариной, но старательно размежующийся с модной музыкой типа Элджея или Бузовой. Возможно, это разумно. Упрекнуть тут Плетневу и Романоффа можно только за нарочитую простецкость звука и почти полное отсутствие работы с вокалом, так субтоново и в пол-ноги Плетнева давно не пела. Уверен, альбом будет иметь локальный успех, но все-таки это лишь ступенька к возрождению полноценного «Винтажа» с уже более умиротворенной Плетневой.

Оценка: 7,5 из 10

Гуру КЕН