Беременная Нюша показала УЗИ в клипе «Таю»

В основе сюжета клипа истории пяти девушек, с разным социальным статусом, характером и судьбой, которых объединяет то, что они носят ребенка под сердцем и излучают счастье. Нюша примерила несколько образов будущих мам и показала насколько прекрасны все девушки, находящиеся в интересном положении.

- По моему замыслу, песня и клип являются дополнением друг друга. Песня рассказывает о зарождении проникновенных, нежных чувств, а в клипе можно увидеть продолжение этой истории. - поделилась Нюша. - В клипе «Таю» мы с режиссером Владимиром Бесединым решили подчеркнуть прекрасный период, в котором я сейчас нахожусь.

Артистка стоически выдержала три съемочных дня, исполнив роли, совершенно непохожих друг на друга будущих мам. По словам авторов, образы были подсмотрены в реальной жизни, поэтому каждый зритель сможет увидеть в героинях историй кого-то из знакомых.